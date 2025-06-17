Supergiant Games выпустила третье крупное обновление для Hades 2, которая пока остается в раннем доступе. Обновление привносит значительные изменения в игровой процесс и добавляет новый контент, приближая проект к финальному релизу.
Среди ключевых нововведений:
- Добавлены финальные аспекты для каждого типа оружия, открывающие уникальные способности;
- Полностью переработана механика "Теневых факелов" для более динамичных сражений;
- Введен новый режим "Обет соперников", усиливающий боссов и перемещающий их в неожиданные места;
- Расширена система отношений с персонажами с новыми диалогами и событиями;
- Улучшена графика, включая новые визуальные эффекты и завершенную модель Нарцисса;
- Добавлены музыкальные треки, в том числе новая песня для группы Сциллы;
- Оптимизирован геймплей - сокращено время между волнами врагов.
Обновление также содержит многочисленные балансные правки и исправления ошибок. Полный список изменений доступен по ссылке.
Разработчики подтвердили, что начали подготовку к полноценному релизу, который включит истинную концовку, достижения и доработанный контент. При этом новых локаций, способностей или персонажей добавлять не планируется. Дата выхода финальной версии пока не объявлена. Supergiant Games продолжает дорабатывать проект, основываясь на отзывах сообщества.
А внешки богов на сплешах всё такие же всратые?