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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.2 272 оценки

Supergiant Games выпустила третье крупное обновление для Hades 2

AceTheKing AceTheKing

Supergiant Games выпустила третье крупное обновление для Hades 2, которая пока остается в раннем доступе. Обновление привносит значительные изменения в игровой процесс и добавляет новый контент, приближая проект к финальному релизу.

Среди ключевых нововведений:

  • Добавлены финальные аспекты для каждого типа оружия, открывающие уникальные способности;
  • Полностью переработана механика "Теневых факелов" для более динамичных сражений;
  • Введен новый режим "Обет соперников", усиливающий боссов и перемещающий их в неожиданные места;
  • Расширена система отношений с персонажами с новыми диалогами и событиями;
  • Улучшена графика, включая новые визуальные эффекты и завершенную модель Нарцисса;
  • Добавлены музыкальные треки, в том числе новая песня для группы Сциллы;
  • Оптимизирован геймплей - сокращено время между волнами врагов.

Обновление также содержит многочисленные балансные правки и исправления ошибок. Полный список изменений доступен по ссылке.

Разработчики подтвердили, что начали подготовку к полноценному релизу, который включит истинную концовку, достижения и доработанный контент. При этом новых локаций, способностей или персонажей добавлять не планируется. Дата выхода финальной версии пока не объявлена. Supergiant Games продолжает дорабатывать проект, основываясь на отзывах сообщества.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
antonborisov198

А внешки богов на сплешах всё такие же всратые?