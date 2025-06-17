Supergiant Games выпустила третье крупное обновление для Hades 2, которая пока остается в раннем доступе. Обновление привносит значительные изменения в игровой процесс и добавляет новый контент, приближая проект к финальному релизу.

Среди ключевых нововведений:

Добавлены финальные аспекты для каждого типа оружия, открывающие уникальные способности;

Полностью переработана механика "Теневых факелов" для более динамичных сражений;

Введен новый режим "Обет соперников", усиливающий боссов и перемещающий их в неожиданные места;

Расширена система отношений с персонажами с новыми диалогами и событиями;

Улучшена графика, включая новые визуальные эффекты и завершенную модель Нарцисса;

Добавлены музыкальные треки, в том числе новая песня для группы Сциллы;

Оптимизирован геймплей - сокращено время между волнами врагов.

Обновление также содержит многочисленные балансные правки и исправления ошибок. Полный список изменений доступен по ссылке.

Разработчики подтвердили, что начали подготовку к полноценному релизу, который включит истинную концовку, достижения и доработанный контент. При этом новых локаций, способностей или персонажей добавлять не планируется. Дата выхода финальной версии пока не объявлена. Supergiant Games продолжает дорабатывать проект, основываясь на отзывах сообщества.