Supergiant объяснила, как Hades 2 сократила ранний доступ при удвоенном объёме контента

Хотя Hades 2 заметно превосходит оригинал по объёму контента, игра провела в раннем доступе Steam почти в полтора раза меньше времени. Креативный директор Supergiant Games Грег Касавин объяснил, что причина в куда более чётком видении проекта ещё до старта раннего доступа.

Первая Hades вышла в раннем доступе в конце 2018 года и добиралась до полноценного релиза почти два года. Hades 2, запущенная в раннем доступе в 2024-м, добралась до финальной версии примерно за год и четыре месяца. По словам Касавина, команда сознательно запускала сиквел на более позднем этапе разработки, уже имея значительный объём готового контента и понимание того, «что именно должно быть в игре».

Разработчик подчёркивает, что выбор момента для выхода в раннем доступе — стратегически важное решение. Игра должна быть достаточно завершённой, чтобы в неё было приятно играть, но при этом оставаться открытой к изменениям на основе отзывов сообщества. В случае Hades 2 этот баланс удалось найти точнее, чем в прошлый раз.

Свою роль сыграло и более раннее анонсирование проекта: о Hades 2 стало известно ещё в 2022 году. Это дало студии время собрать ожидания игроков и лучше подготовиться к раннему доступу, не полагаясь на внезапный релиз, как это было с первой частью. В итоге Supergiant удалось ускорить путь к релизу, не жертвуя масштабом и качеством игры.