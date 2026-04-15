В Hades 2 добавили новый режим, о котором не сообщили в патчноуте

Последнее обновление Hades 2 представило совершенно новый игровой режим, но об этом нельзя узнать из примечаний к обновлению.

Разработчики Supergiant описывают режим «Погружения во сне» в Hades 2 как «легкую альтернативу вашей обычной вечерней рутине, которая всегда будет держать вас в напряжении». Рандомизация усиливается за счёт того, что вам предстоит сражаться в четырёх регионах в случайном порядке, отбрасывая привычную методичную последовательность. Сложность врагов будет возрастать с каждой последующей зоной, что помогает поддерживать кривую сложности в рамках основной игры.

Вы будете использовать то снаряжение, которое у вас сейчас экипировано на тренировочной площадке, как и в обычном прохождении. За прохождение регионов в режиме «Погружения во сне» вы будете зарабатывать валюту под названием «Сияющие звезды», которую можно потратить на специальные награды. Однако большинство других ресурсов не появятся, и «нет времени на болтовню»: диалоги перед выбором бонусов и боями со стражами исключены в пользу немедленного перехода к действию.

Чтобы получить доступ к новому режиму, отправляйтесь к сказочной кровати, которая появляется на Тренировочной площадке.