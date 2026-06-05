Анонсирован кооперативный симулятор выживания HAEX в субарктическом сеттинге

Студия Dead Astronauts опубликовала подробности о своем новом проекте под названием HAEX. Игра представляет собой кооперативный боевик на выживание с процедурно генерируемым открытым миром, рассчитанный на совместное прохождение группой до 4 человек.

Сюжет игры разворачивается на севере субарктического пояса, где исследователи зафиксировали таинственную аномалию. Отправившаяся на изучение этого феномена научная группа бесследно исчезла, и игрокам предстоит отправиться на ее поиски. Игровой процесс сочетает исследование дикой природы, измененной под воздействием инопланетных сил, и борьбу с агрессивными существами, скрывающимися в тумане.

Одной из ключевых особенностей HAEX станет раздельное сохранение персонажей и созданных миров. Это позволит игрокам развивать своего героя, открывать новые навыки, находить чертежи для создания экипировки и свободно перемещаться между игровыми сессиями друзей со всем накопленным прогрессом. Каждый созданный мир будет обладать уникальной структурой благодаря процедурной генерации.

В процессе исследования заснеженных локаций игроки получат в свое распоряжение разумный куб. Это устройство упрощает сбор ресурсов и помогает в изучении окружения. По мере улучшения куба персонажи будут открывать новые инопланетные способности, среди которых быстрые рывки и двойные прыжки. Кроме того, в игре реализована механика изменения ландшафта с помощью особых семян, посадка которых открывает доступ к редким материалам, но одновременно привлекает новые опасности.

Выживание в суровых субарктических условиях потребует от участников постоянного контроля уровня голода и температуры тела. Игрокам предстоит исследовать заброшенные инопланетные комплексы, собирать компоненты для улучшения оружия и использовать гибкую систему модификации снаряжения. Боевая система сочетает стрельбу из огнестрельного оружия и сражения в ближнем бою с использованием специальных гаджетов.

Проект планируют выпустить в раннем доступе на платформе Steam, где он пробудет от 12 до 18 месяцев. Разработчики из Dead Astronauts планируют постепенно расширять контент, добавляя новые виды оружия, противников, механики и продолжение сюжетной линии на основе отзывов игрового сообщества. Точная дата выхода игры на данный момент не определена, однако авторы подтвердили, что стоимость проекта не будет увеличиваться после полноценного релиза версии 1.0.