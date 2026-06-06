HAEX дебютировала на Summer Game Fest: показан новый трейлер атмосферного кооперативного survival-шутера

Одним из неожиданных анонсов Summer Game Fest стал HAEX — атмосферный кооперативный шутер с элементами выживания от шведской студии Dead Astronauts. Вместе с дебютным трейлером разработчики подтвердили, что игра выйдет в раннем доступе на ПК через Steam и Epic Games Store в 2027 году.

Действие HAEX разворачивается в суровой субарктической местности, охваченной загадочной аномалией и окутанной паранормальным туманом. Игрокам предстоит взять на себя роль участников научной экспедиции, выживших после крушения вертолёта. Их цель — выяснить причины исчезновения коллег и раскрыть тайну странных явлений, захвативших регион.

Судя по дебютному ролику, авторы делают ставку не только на перестрелки, но и на напряжённую атмосферу исследования неизвестного. Проект сочетает кооператив до четырёх человек, элементы выживания, управление ресурсами и сражения с инопланетными существами и машинами, скрывающимися в тумане.

Любопытной особенностью станут инопланетные семена, способные буквально менять окружающий мир, открывая новые маршруты, ресурсы и угрозы. Такой подход выглядит свежо на фоне многих современных survival-игр, где окружение обычно остаётся статичным.

По первым кадрам HAEX вызывает ассоциации с смесью S.T.A.L.K.E.R., The Forest и научно-фантастических хорроров, однако пока рано говорить о том, насколько глубоко разработчики реализуют свои идеи. Тем не менее дебют на Summer Game Fest получился интригующим и сразу привлёк внимание любителей атмосферных кооперативных приключений.

Если Dead Astronauts удастся сохранить показанный в трейлере уровень загадочности и напряжения, HAEX вполне может стать одной из самых любопытных survival-новинок ближайших лет.