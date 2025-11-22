Hail to the Rainbow: пять минут в "Замёрзшем Городе" раскрывают мрачный киберпанк-мир

Официальный канал Сергея Носкова представил свежий ролик с пятью минутами геймплея из локации «Замёрзший Город» грядущей игры Hail to the Rainbow. На видео главный герой, Игнат, исследует мрачный постапокалиптический город, собирает ресурсы и использует верстак для крафта предметов и апгрейда инвентаря.

Как отмечает Сергей в описании видео, локация демонстрирует не только визуальные детали мира, но и механики, которые пригодятся игроку: поиск ресурсов, улучшение снаряжения и взаимодействие с окружением. Уже по первому просмотру видно, что каждая улица и заброшенное здание наполнены загадками и опасностями, создавая атмосферу настоящего киберпанк-хоррора.

Hail to the Rainbow рассказывает историю одинокого юноши Игната, выживающего в мире после разрушительных военных событий. Потеряв родителей, он учится адаптироваться к новым реалиям, создавая быт и осваивая технологии, необходимые для выживания. Сюжет резко меняется после получения таинственного электронного сообщения, которое погружает Игната в цепочку событий, полных моральных выборов, воспоминаний и опасностей.

Игрокам предстоит исследовать окружающий мир от первого лица, взаимодействовать с объектами, решать технические головоломки и собирать предметы для выживания. Система прокачки инвентаря обещает добавить глубины геймплею, позволяя стратегически подходить к подготовке перед столкновениями с угрозами.