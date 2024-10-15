Вышла демоверсия отечественного киберпанк-хоррора Hail to the Rainbow

В Steam вышла демо-версия отечественного киберпанк-хоррора Hail to the Rainbow. В приключенческой адвенчуре геймеры возьмут на себя роль героя по имени Игнат, столкнутся с мрачной действительностью постапокалиптической России и сразятся с опасными врагами. Разработчиком игры выступает Носков Сергей — автор 7th Sector и 35MM.

Выход демоверсии Hail to the Rainbow вызвал неоднозначную реакцию со стороны некоторых геймеров. Автор хоррора рассказал, что никогда не сталкивался с такой волной критики за всю свою карьеру разработчика.

Создатель Hail to the Rainbow отметил, что пользователи раскритиковали новый проект «буквально во всем». Геймеры остались недовольны управлением, боевой системой, интерфейсом, концепцией, именем протагониста, названием игры и так далее.

Носков СергейКогда 5 лет работаешь над чем-то, со своим видением, вкладывая душу, а потом прилетает пара сотен мнений о том, что всё оказывается не так и неправильно, складывается ощущение, что для каждого нужно создать индивидуальную игру. Деморализация сумасшедшая.

Автор подметил, что создает игру со своим видением мира. Носков Сергей постарается прислушаться к советам и критике со стороны геймеров, но Hail to the Rainbow продолжит развиваться в соответствии с задумкой разработчика. С мнением автора согласились и некоторые пользователи. Цитаты приведены с сохранением орфографии и пунктуации:

Я поиграла в демо и хочу сказать одно: пусть всё остаётся так, как вы видите. Мне осточертели одинаковые игры. Вы тот человек, что даёт хоть какое-то развитие, — Виктория Ки-Ма;

Не знаю, я со всего кайфанул. Титанический труд. Но я тоже с этим столкнулся, с критикой и советами, тут главное фильтровать критику и выцепить то, что реально мешает игровому процессу, — Ринат Мирзазасалихов;

В пору однотипных коммерческих продуктов, новые отечественные проекты как глоток воздуха. Черная книга, Индика, Василиса и прочее. Ваш проект в том числе. В них интересно играть, это что-то новое, но в тоже время со знакомым колоритом, — Андрей Фролов.

Полноценный релиз Hail to the Rainbow планируется в 1 квартале 2025 года. Игра выйдет на VK Play.