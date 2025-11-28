Вышла российская киберпанк-игра Hail to the Rainbow от автора 35MM

Российский инди-разработчик Сергей Носков выпустил свою новую игру — киберпанковую адвенчуру Hail to the Rainbow. Ранее этот автор создал 35MM и 7th Sector.

Сюжет Hail to the Rainbow повествует об одиноком юноше Игнате, который пережил катастрофу после войны. В новой реальности главный герой пытается выжить, разобраться в своем прошлом и в загадочном сообщении от анонимного отправителя.

Автор Hail to the Rainbow обещает глубокий и погружающий сюжет, колоритный сеттинг киберпанка в российском постапокалипсисе, напряженные бои с противниками, а также головоломки.