Brutal Half-Life версии 3.0 стала доступна для загрузки

Моддер zoonyarts выпустил совершенно новую версию мода Brutal Half Life, которую вы можете загрузить прямо сейчас. Вдохновленный Brutal Doom, Brutal Half-Life делает классический шутер Valve самым жестоким и захватывающим. Как дань уважения классическим FPS, он также добавляет несколько новых видов оружия. Например, в нем есть баллончик с аэрозолем, похожий на тот, что был в Blood.
В версии 3.0 представлено семь новых видов оружия. Это M4a1, Mp40, пулемет Duke 3D, динамиты, баллончик с аэрозолем, автоматический дробовик Usas12 и снайперская винтовка M40a1. Кроме того, в нем есть новые карты, вдохновленные Doom, DN3D, Quake и Blood.
Эта последняя версия Brutal Half-Life также поставляется с улучшенной графикой, а также улучшенными моделями, новой анимацией и новыми звуками. В ней также есть несколько новых механик. Например, игроки могут манипулировать объектами и перепрыгивать через различные объекты. Плюс, есть приятный сюрприз для поклонников приключений LucasArts.
Вы можете скачать его по этой ссылке.
Это уже какой то Soldier of Fortune ))))
Пулемет дюк 3д ,хехе }}
Это Трёхствольный автомат залпового огня Прибор-3Б (ТКБ-059)
Черт возьми, неужели! Вот это подарок! Я практически ежедневно просматривал страницу мода насчет обновлений на протяжении последних 2 лет, наверное.
MMod хоть и был хорош, но в плане эффектов и прочих улучшений BHL повыше будет. А тут еще локации и оружие из именитых шутеров тех времен: Qiake, Doom, Wolfenstein и Duke Nukem.