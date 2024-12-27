Brutal Half-Life версии 3.0 стала доступна для загрузки

Моддер zoonyarts выпустил совершенно новую версию мода Brutal Half Life, которую вы можете загрузить прямо сейчас. Вдохновленный Brutal Doom, Brutal Half-Life делает классический шутер Valve самым жестоким и захватывающим. Как дань уважения классическим FPS, он также добавляет несколько новых видов оружия. Например, в нем есть баллончик с аэрозолем, похожий на тот, что был в Blood.

В версии 3.0 представлено семь новых видов оружия. Это M4a1, Mp40, пулемет Duke 3D, динамиты, баллончик с аэрозолем, автоматический дробовик Usas12 и снайперская винтовка M40a1. Кроме того, в нем есть новые карты, вдохновленные Doom, DN3D, Quake и Blood.

Эта последняя версия Brutal Half-Life также поставляется с улучшенной графикой, а также улучшенными моделями, новой анимацией и новыми звуками. В ней также есть несколько новых механик. Например, игроки могут манипулировать объектами и перепрыгивать через различные объекты. Плюс, есть приятный сюрприз для поклонников приключений LucasArts.

Вы можете скачать его по этой ссылке.