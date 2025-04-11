Dos.Zone запустили Half-Life: Deathmatch в браузере - всё как в 1998-м, только без установки

Новость от создателей браузерных Героев Меча и Магии 3. Сегодня мы с командой Dos.Zone Team со всей любовью и радостью представляем долгожданное возвращение доработанной браузерной версии классического динамичного шутера HALF-LIFE: Deathmatch. Мультиплеер без заморочек теперь доступен везде и всем! Заходим по ссылке, пишем никнейм, выбираем сервер и сразу в бой!
Особенности проекта:
- Проект полностью сохранил дух оригинала предлагая фанатам чистый экшен без компромиссов, а уважение к наследию серии чувствуется в каждой детали
- Более 10 серверов с аренами до 32 игроков
- Знаменитые карты, такие как Crossfire, Stalkyard и Bounce
- Система достижений
- Рейтинговая таблица лучших игроков
- Работает в браузерах на Windows, Linux, MacOS, iOS и Android
- Сетевые битвы доступны без регистраций, смс, рекламы и прочей не
прикольной фигни
В будущем, помимо починки мобильного управления, добавим ещё карт и скинов.
Играем без бункера
И без ядерки.
Чëт на мобилке не работает, браузер Edge. Я так понял для работы игры нужно установить предлагаемое расширение, но после установки ничего не происходит, просто чëрное окно где должна быть игра
В это надо играть с ПК лучшего всего. Мобилки как дополнение. Но в шутер на тачскрине, это не серьезно)
Пон)