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Half-Life 19.11.1998
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.2 3 685 оценок

Dos.Zone запустили Half-Life: Deathmatch в браузере - всё как в 1998-м, только без установки

Carter54 Carter54

Новость от создателей браузерных Героев Меча и Магии 3. Сегодня мы с командой Dos.Zone Team со всей любовью и радостью представляем долгожданное возвращение доработанной браузерной версии классического динамичного шутера HALF-LIFE: Deathmatch. Мультиплеер без заморочек теперь доступен везде и всем! Заходим по ссылке, пишем никнейм, выбираем сервер и сразу в бой!

Особенности проекта:

  • Проект полностью сохранил дух оригинала предлагая фанатам чистый экшен без компромиссов, а уважение к наследию серии чувствуется в каждой детали
  • Более 10 серверов с аренами до 32 игроков
  • Знаменитые карты, такие как Crossfire, Stalkyard и Bounce
  • Система достижений
  • Рейтинговая таблица лучших игроков
  • Работает в браузерах на Windows, Linux, MacOS, iOS и Android
  • Сетевые битвы доступны без регистраций, смс, рекламы и прочей не
    прикольной фигни

В будущем, помимо починки мобильного управления, добавим ещё карт и скинов.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Unicorling

Играем без бункера

2
hpi

И без ядерки.

Jarvis666

Чëт на мобилке не работает, браузер Edge. Я так понял для работы игры нужно установить предлагаемое расширение, но после установки ничего не происходит, просто чëрное окно где должна быть игра

Carter54

В это надо играть с ПК лучшего всего. Мобилки как дополнение. Но в шутер на тачскрине, это не серьезно)

Jarvis666 Carter54

Пон)