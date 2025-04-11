Dos.Zone запустили Half-Life: Deathmatch в браузере - всё как в 1998-м, только без установки

Новость от создателей браузерных Героев Меча и Магии 3. Сегодня мы с командой Dos.Zone Team со всей любовью и радостью представляем долгожданное возвращение доработанной браузерной версии классического динамичного шутера HALF-LIFE: Deathmatch. Мультиплеер без заморочек теперь доступен везде и всем! Заходим по ссылке, пишем никнейм, выбираем сервер и сразу в бой!

Особенности проекта:

Проект полностью сохранил дух оригинала предлагая фанатам чистый экшен без компромиссов, а уважение к наследию серии чувствуется в каждой детали

Более 10 серверов с аренами до 32 игроков

Знаменитые карты, такие как Crossfire, Stalkyard и Bounce

Система достижений

Рейтинговая таблица лучших игроков

Работает в браузерах на Windows, Linux, MacOS, iOS и Android

Сетевые битвы доступны без регистраций, смс, рекламы и прочей не

прикольной фигни

В будущем, помимо починки мобильного управления, добавим ещё карт и скинов.