Гейб Ньюэлл рассказал о создании лома в Half-Life: "Мы просто бегали как идиоты и били по стенам"

В честь своего 25-летия компания Valve обновила Half-Life и раздала ее бесплатно. Одновременно был выпущен часовой документальный фильм, в котором разработчики рассказали о создании влиятельной игры FPS. В документальном фильме соучредитель Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему задержки в играх — это нормально, а также уделил немного времени теории веселья, которую Valve придумала при разработке оригинальной Half-Life.

Мы знали, что это специальное определение и что это степень, в которой игра распознает и реагирует на выборы и действия игроков, верно? На тот момент это был полезный способ принятия проектных решений

Среди таких решений, по словам Ньюэлла, были такие, как обеспечение того, чтобы морпехи отступали, когда вы побеждаете, и появление на стенах табличек с пулевыми отверстиями, когда вы в них стреляете. Последнее, похоже, было особенно важно для Ньюэлла, который описывает их отсутствие так: "Такое ощущение, что стена меня игнорирует. Я получаю нарциссическую травму, когда мир меня игнорирует".

Зная, что им понадобится оружие ближнего боя, они остановились на таком, которое могло бы легко разбивать ящики и издавать приятный звон при ударе о стену.

На самом деле, все упирается в теорию веселья. Мы просто бегали как и*иоты и били по стенам. Это странно осознавать в ретроспективе, но в то время мы чувствовали глубокое удовлетворение от возможности бить стены. И это был просто пример того, как довольно абстрактное представление о том, что такое веселье, в итоге воплотилось в набор решений, которые были действительно чувственными. Когда вы идете и бьете стену, лом - это очевидная вещь, которой можно бить стену.