Хэдкрабов из Half-Life, оказывается, делают в Китае

Вы когда-нибудь видели такое великолепное существо? Эти «крабы» могут полностью контролировать нервную систему хозяина. Можете ли вы себе представить, какой будет следующая стадия мутации?

Этот Хэдкраб, конечно, никому не навредит, потому что, это игрушка, но выглядит устрашающе, так и хочет он запрыгнуть на вашу голову.

Кто не знает что это, обыкновенный хедкраб из игры Half-Life — небольшое мешкообразное создание с четырьмя длинными тонкими конечностями. Существо передвигается двумя способами: при помощи задних конечностей и маленьких передних лапок, при этом подняв передние лапы-клешни или на задних и передних больших лапах. Способен паразитировать на людях, образуя обыкновенных зомби и в некоторых случаях гономов.

Такую игрушку прислали господа китайцы, страница с их хэдкрабами.

Шапка Headcrab

Помимо игрушки, есть у них ещё и шапка на голову, да-да, можно надеть на человеческую голову. Страница с шапкой.

Качество изготовления, как ни странно, на высоте, детально проработана текстура кожи и вен. Кстати, если у первой игрушки есть каркас и она может самостоятельно стоять, то у шапки каркаса нет, она расчитана на надевание на голову, чтобы хэдкраб принял свою форму и лапы просто свисают. Тем не менее, игрушки очень прикольные и должны быть у каждого фаната игры HL.Качество изготовления, как ни странно, на высоте, детально проработана текстура кожи и вен. Кстати, если у первой игрушки есть каркас и она может самостоятельно стоять, то у шапки каркаса нет, она расчитана на надевание на голову, чтобы хэдкраб принял свою форму и лапы просто свисают. Тем не менее, игрушки очень прикольные и должны быть у каждого фаната игры HL.