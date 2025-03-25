История Колетт Грин получит продолжение в фанатской модификации Recovery для Half-Life 1

Судьба Колетт Грин, одной из двух главных героинь кооперативной игры Half-Life: Decay, остаётся неизвестной по сей день, и далеко не факт, что в находящейся (по слухам) в разработке Half-Life 3 что-то прояснят о том, что случилось с ней после финала игры. Объяснить что случилось с доктором Грин постараются в находящемся в разработке модификации Recovery для Half-Life (1998).

В роли Колетт Грин игрок должен будет покинуть научно-исследовательский комплекс "Чёрная Меза" вместе с доктором Келлером из оригинальной игры. Поскольку доктор Грин будет путешествовать без своей напарницы, доктора Джины Кросс, скорее-всего создатели придерживаются версии с гибелью Джины в мире Зен. Обещается наличие нового оружия, монстров и моделей персонажей.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.