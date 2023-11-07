По словам одного из разработчиков, легендарный шутер Half-Life мог бы называться Crysis или Fallout

По словам одного из разработчиков, легендарный шутер от первого лица Half-Life компании Valve мог бы называться Crysis или Fallout.

Дизайнер уровней Дарио Касали (Dario Casali) запустил на YouTube серию передач под названием Half-Life 25 Year Developer Commentary, в которой он играет в оригинальную игру, рассказывая о том, как она создавалась.

Игровой процесс сопровождается предметами из коллекции Касали, включая старые записи из дневника, скриншоты, фотографии и документы времен разработки игры.

В самом начале первого эпизода Касали делится документом, в котором перечислены возможные названия для игры. По словам Касали, когда он пришел в Valve, игра уже имела кодовое название Quiver, но студия пыталась придумать для нее другое название.

На момент публикации документа наиболее популярными названиями для игры были Bent, Dirt, Lead, Pressure, Pressure Chamber, Pressure Pit и Screwed.

Также был приведен вторичный список названий, которые "все еще находятся в процессе", и Half-Life входила в этот список.

Однако в список также вошли Fallout, Free Radical и вариации на тему Crysis (включая Cry.Sys, Crisis, CrYsis и Krisis).

Не существует никаких очевидных связей между сотрудниками Valve, занимающимися разработкой и последующим выпуском игр Fallout или Crysis, или студией-разработчиком Free Radical Design.

Хотя Fallout вышла в 1997 году (за целый год до Half-Life), это не всегда было запланированным названием игры. Некоторое время она должна была называться Vault-13: A GURPS Post-Nuclear Role-Playing Game, затем название было ненадолго изменено на Armageddon, после чего было согласовано название Fallout.

Однако, поскольку разработка Half-Life началась в середине 1996 года, вполне вероятно, что разработчики Valve в то время не знали ни о существовании Fallout, ни о ее окончательном названии, поэтому Fallout рассматривался в качестве названия на ранних этапах.

Компания Free Radical Design была основана в 1999 году и состояла в основном из бывших сотрудников Rare. По случайному совпадению - учитывая список Valve - в 2009 году ее приобрела компания Crytek, создатель Crysis.