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Half-Life 19.11.1998
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.2 3 667 оценок

Valve могла выпустить другую игру перед Half-Life, но отказалась, чтобы не потерпеть крах

butcher69 butcher69

В 2023 году культовый Half-Life отметил 25-летие — игра стала знаковым дебютом Valve и одной из важнейших в истории ПК. Однако на заре своего существования компания рассматривала иной путь: изначально Valve собиралась выпустить другую игру перед Half-Life, чтобы заработать деньги на разработку главного проекта.

Об этом рассказала соосновательница Valve Моника Харрингтон на GDC 2025 в докладе «Как Valve стала Valve». Она вспомнила, что в конце 90-х компания активно искала сотрудников, и одной из идей было создание «игры B» — непримечательного проекта, который должен был помочь финансировать Half-Life.

«Изначальная идея заключалась в том, чтобы сделать то, что они называли B title. Это должна была быть просто посредственная игра, и создание этой игры помогло бы команде», — объясняет Харрингтон.

Однако она высказала категорическое «нет». Проведя бизнес-анализ, Харрингтон предупредила:

Если вы так поступите, компания потерпит крах.

Как именно могла выглядеть «игра B», не уточняется, но, вероятно, это был бы ещё один шутер от первого лица. В 1997 году Valve сжигала деньги, а Гейб Ньюэлл даже взял кредит под будущие доходы компании, чтобы закончить разработку Half-Life.

«Если бы Valve выпустила ту игру, она бы вышла и тихо исчезла, а вся работа пропала бы», — вспоминала Харрингтон.

Half-Life вышел в ноябре 1998 года и действительно получил титул «Игры года», что стало прорывом для Valve.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
maximus388

В мемуарах обычно такие занимательные истории и озвучивают, потому как просто приторный успех, спустя пару десятков лет, особо не интересен.
Не удивительно, что недавно была схожая новость, как Valve едва не закрылась из-за суда перед выходом Half-Life 2.

Что ж, их можно только поздравить, что не произошло неприятностей с первой частью, ни закрытия перед второй. Удалось выпустить много знаковых игр, создать популярный магазин и стать очень богатыми.
Только вот в плане творчества крах или кризис/банкротство все-таки случились.

1
askazanov

Лапши можно много навешать...

0
oleg21412

Важно тщательно выбирать проекты, чтобы избежать потенциальных финансовых рисков.

0
HellowRainbow

Ubisoft (c)

1
oleg21412 HellowRainbow

🤣👍

0
HubertJFarnsworth

VALVE давно плевать хотела на своих фанатов, отказавшись от HL3. Качают бабло со Steam и нифига не делают.

-1
hpi

Я тоже когда-то хотел сделать игру. Но понял, что не выйдет и решил не делать. Решил вступить в партию кпсс. Но я по возрасту не проходил.

-1
Fatcannabis

Валве всегда был провалом, в стиме 0 игр интересных, пополярные игры в стим бесплатная помойка дока 2 и ксиго 2 для школоты

-5