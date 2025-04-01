Valve могла выпустить другую игру перед Half-Life, но отказалась, чтобы не потерпеть крах

В 2023 году культовый Half-Life отметил 25-летие — игра стала знаковым дебютом Valve и одной из важнейших в истории ПК. Однако на заре своего существования компания рассматривала иной путь: изначально Valve собиралась выпустить другую игру перед Half-Life, чтобы заработать деньги на разработку главного проекта.

Об этом рассказала соосновательница Valve Моника Харрингтон на GDC 2025 в докладе «Как Valve стала Valve». Она вспомнила, что в конце 90-х компания активно искала сотрудников, и одной из идей было создание «игры B» — непримечательного проекта, который должен был помочь финансировать Half-Life.

«Изначальная идея заключалась в том, чтобы сделать то, что они называли B title. Это должна была быть просто посредственная игра, и создание этой игры помогло бы команде», — объясняет Харрингтон.

Однако она высказала категорическое «нет». Проведя бизнес-анализ, Харрингтон предупредила:

Если вы так поступите, компания потерпит крах.

Как именно могла выглядеть «игра B», не уточняется, но, вероятно, это был бы ещё один шутер от первого лица. В 1997 году Valve сжигала деньги, а Гейб Ньюэлл даже взял кредит под будущие доходы компании, чтобы закончить разработку Half-Life.

«Если бы Valve выпустила ту игру, она бы вышла и тихо исчезла, а вся работа пропала бы», — вспоминала Харрингтон.

Half-Life вышел в ноябре 1998 года и действительно получил титул «Игры года», что стало прорывом для Valve.