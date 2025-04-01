Valve могла выпустить другую игру перед Half-Life, но отказалась, чтобы не потерпеть крах

В 2023 году культовый Half-Life отметил 25-летие — игра стала знаковым дебютом Valve и одной из важнейших в истории ПК. Однако на заре своего существования компания рассматривала иной путь: изначально Valve собиралась выпустить другую игру перед Half-Life, чтобы заработать деньги на разработку главного проекта.
Об этом рассказала соосновательница Valve Моника Харрингтон на GDC 2025 в докладе «Как Valve стала Valve». Она вспомнила, что в конце 90-х компания активно искала сотрудников, и одной из идей было создание «игры B» — непримечательного проекта, который должен был помочь финансировать Half-Life.
«Изначальная идея заключалась в том, чтобы сделать то, что они называли B title. Это должна была быть просто посредственная игра, и создание этой игры помогло бы команде», — объясняет Харрингтон.
Однако она высказала категорическое «нет». Проведя бизнес-анализ, Харрингтон предупредила:
Если вы так поступите, компания потерпит крах.
Как именно могла выглядеть «игра B», не уточняется, но, вероятно, это был бы ещё один шутер от первого лица. В 1997 году Valve сжигала деньги, а Гейб Ньюэлл даже взял кредит под будущие доходы компании, чтобы закончить разработку Half-Life.
«Если бы Valve выпустила ту игру, она бы вышла и тихо исчезла, а вся работа пропала бы», — вспоминала Харрингтон.
Half-Life вышел в ноябре 1998 года и действительно получил титул «Игры года», что стало прорывом для Valve.
В мемуарах обычно такие занимательные истории и озвучивают, потому как просто приторный успех, спустя пару десятков лет, особо не интересен.
Не удивительно, что недавно была схожая новость, как Valve едва не закрылась из-за суда перед выходом Half-Life 2.
Что ж, их можно только поздравить, что не произошло неприятностей с первой частью, ни закрытия перед второй. Удалось выпустить много знаковых игр, создать популярный магазин и стать очень богатыми.
Только вот в плане творчества крах или кризис/банкротство все-таки случились.
Лапши можно много навешать...
Важно тщательно выбирать проекты, чтобы избежать потенциальных финансовых рисков.
Ubisoft (c)
🤣👍
VALVE давно плевать хотела на своих фанатов, отказавшись от HL3. Качают бабло со Steam и нифига не делают.
Я тоже когда-то хотел сделать игру. Но понял, что не выйдет и решил не делать. Решил вступить в партию кпсс. Но я по возрасту не проходил.
Валве всегда был провалом, в стиме 0 игр интересных, пополярные игры в стим бесплатная помойка дока 2 и ксиго 2 для школоты