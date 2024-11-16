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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 044 оценки

Благодаря бесплатной раздаче Half-Life 2 привлекла более 50 тыс. игроков онлайн, превзойдя свой рекорд в 3 раза

monk70
Новости

По случаю 20-летия Half-Life 2, одной из самых знаковых игр в истории, компания Valve отпраздновала это событие обновлением, которое не только модернизирует игру, но и обогащает её новым контентом и техническими улучшениями. Чтобы позволить всем игрокам взглянуть на проделанную работу, игра доступна бесплатно в Steam до 18 ноября 2024 года, причём после добавления в библиотеку она станет вашей навсегда.

Игроки не преминули воспользоваться таким шансом, да так успешно, что Half-Life 2 побила свой собственный рекорд онлайна в Steam в 4 раза. На данный момент пиковый онлайн составляет 51 207 игроков. Предыдущий был установлен 9 августа 2021 года – 16 101 игрок.

39
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Темный-Властелин

больше чем у всех транс новинок

16
Brock_Harrison

просто люди устали от засилия воткнутого мусора с повесточками.

13
anzip

весь плейграунд засрали таким высером найдите себе отдельный сайт там и пишите эту хрень

-8
tyurms anzip

а я думаю это людям с транс повесточкой надо найти укромный угол, да так, чтобы ни кто не знал об их существовании.

5
JustA_NiceGuy Brock_Harrison

Просто ностальгия.

0
Serj77777

Анонс Half-Life 3 мог бы стать взрывом бомбы,мы всё ещё ждём...)

5
denfediuk28

Легенда мирового геймдева!

4
Кей Овальд

Игра-легенда, не удивительно.

2
Astrallines

Для своего времени может быть, сейчас же эт просто анахронизм,с корявой графикой, кривой стрельбой и незавершенным сюжетом. Вот что синдром утенка с людьми делает ))))

-11
SoRaS3

Бесплатно? Норм.

1
Пользователь ВКонтакте

Забрал ради ремастера на ртх // Александр Александров

1
Kitocun

Лет 7 назад проходил, сейчас снова начал, и она все так же прекрасна, как и была.

1
Комментарий удален
Rograx

Так игра 2004 года, для того времени такой шутер был абсолютно идеальным во всём. Но для меня и по сей день игра один из лучших шутеров ever.

10
Trofikus

Я например сегодня поставил (в стиме была). В свое время не проходил. Так хоть сейчас сделаю.
Ничего так, можно побегать.

0
kolinmah

Че там добавили/изменили в игре?

0
Trofikus kolinmah

Да вроде как графоний, но написано глабальные изменения. Я давно играл только минут 20 и все. Она у меня пакетом шла за что-то.

0
Евген206

Я бы лучше Гаррис взял

-1
Юрий Пенкин

Кто то заметил изменения после апдейта? В упор не вижу.

-2
tyurms

сглаживание лучше стало

0