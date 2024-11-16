Благодаря бесплатной раздаче Half-Life 2 привлекла более 50 тыс. игроков онлайн, превзойдя свой рекорд в 3 раза

По случаю 20-летия Half-Life 2, одной из самых знаковых игр в истории, компания Valve отпраздновала это событие обновлением, которое не только модернизирует игру, но и обогащает её новым контентом и техническими улучшениями. Чтобы позволить всем игрокам взглянуть на проделанную работу, игра доступна бесплатно в Steam до 18 ноября 2024 года, причём после добавления в библиотеку она станет вашей навсегда.

Игроки не преминули воспользоваться таким шансом, да так успешно, что Half-Life 2 побила свой собственный рекорд онлайна в Steam в 4 раза. На данный момент пиковый онлайн составляет 51 207 игроков. Предыдущий был установлен 9 августа 2021 года – 16 101 игрок.