Благодаря бесплатной раздаче Half-Life 2 привлекла более 50 тыс. игроков онлайн, превзойдя свой рекорд в 3 раза

По случаю 20-летия Half-Life 2, одной из самых знаковых игр в истории, компания Valve отпраздновала это событие обновлением, которое не только модернизирует игру, но и обогащает её новым контентом и техническими улучшениями. Чтобы позволить всем игрокам взглянуть на проделанную работу, игра доступна бесплатно в Steam до 18 ноября 2024 года, причём после добавления в библиотеку она станет вашей навсегда.
Игроки не преминули воспользоваться таким шансом, да так успешно, что Half-Life 2 побила свой собственный рекорд онлайна в Steam в 4 раза. На данный момент пиковый онлайн составляет 51 207 игроков. Предыдущий был установлен 9 августа 2021 года – 16 101 игрок.
больше чем у всех транс новинок
просто люди устали от засилия воткнутого мусора с повесточками.
весь плейграунд засрали таким высером найдите себе отдельный сайт там и пишите эту хрень
а я думаю это людям с транс повесточкой надо найти укромный угол, да так, чтобы ни кто не знал об их существовании.
Просто ностальгия.
Анонс Half-Life 3 мог бы стать взрывом бомбы,мы всё ещё ждём...)
Легенда мирового геймдева!
Игра-легенда, не удивительно.
Для своего времени может быть, сейчас же эт просто анахронизм,с корявой графикой, кривой стрельбой и незавершенным сюжетом. Вот что синдром утенка с людьми делает ))))
Бесплатно? Норм.
Забрал ради ремастера на ртх // Александр Александров
Лет 7 назад проходил, сейчас снова начал, и она все так же прекрасна, как и была.
Так игра 2004 года, для того времени такой шутер был абсолютно идеальным во всём. Но для меня и по сей день игра один из лучших шутеров ever.
Я например сегодня поставил (в стиме была). В свое время не проходил. Так хоть сейчас сделаю.
Ничего так, можно побегать.
Че там добавили/изменили в игре?
Да вроде как графоний, но написано глабальные изменения. Я давно играл только минут 20 и все. Она у меня пакетом шла за что-то.
Я бы лучше Гаррис взял
Кто то заметил изменения после апдейта? В упор не вижу.
сглаживание лучше стало