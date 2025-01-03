Демоверсия Half Life 2: Episode 3 Interlude доступна для загрузки

Команда моддеров Half-Life 2: Episode 3 Interlude выпустила демоверсию. Она даст вам представление о том, что разработчики стремятся создать.

Как следует из названия, Half-Life Interlude попытается воссоздать события HL2: Episode 3. Мод, очевидно, основан на Episode 3 Марка Лэйдлоу. В Interlude Гордон Фримен просыпается среди обломков сбитого вертолета, пока Альянс безжалостно охотится за ним.

Команда уже работает над следующей частью этого проекта. Часть 2 не только продолжит историю, но и станет обновлением Части 1. Она переработает некоторые элементы, о которых сообщало сообщество, такие как головоломки. Она также улучшит механику фонарика, подправит элементы дизайна уровней и представит новые функции.

Скачать демо Half-Life 2: Episode 3 Interlude можно по этой ссылке.