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Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 766 оценок

Доступна демоверсия мода Half-Life: Return to Stratigrad, действие которого происходит после Half-Life 3 Epistle

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monk70
Новости

Моддер 12gauge выпустил демоверсию для Half-Life: Return to Stratigrad, мода, действие которого происходит после событий Half-Life 3 Epistle.

Спустя неизвестное количество времени вы просыпаетесь и оказываетесь лицом к лицу с Вортигонтом. Внезапно у вас теперь есть цель. Из-за неприемлемой ситуации вокруг Сити 4602, после взрыва Сити 17 Альянс окружил оставшиеся силы сопротивления в городе и взял под свой контроль главный железнодорожный вокзал. Однако ваши старые приятели из Био здесь, и они готовы помочь вам спасти человечество. Помогите вернуть себе свободу и свободу мира...

Half-Life: Return to Stratigrad звучит как крутой мод для Half Life Episode Two. И эта демонстрация даст вам представление о том, чего вы можете от нее ожидать.

В финальной версии будет нейтринная пушка – модифицированная гравитационная пушка, которая может отбрасывать предметы быстрее, дальше и быстрее подбирать предметы. Также будут новые варианты Муравьиных львов и Комбайнов, улучшенный ИИ и история после Half-Life 3.

Вы можете скачать демо отсюда.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Madfury

Халфа хуже ассассина, если брать во внимание моды...)

-4
Sidorovich12

Просто мало кто ей активно занимается.

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