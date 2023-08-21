Доступна демоверсия мода Half-Life: Return to Stratigrad, действие которого происходит после Half-Life 3 Epistle

Моддер 12gauge выпустил демоверсию для Half-Life: Return to Stratigrad, мода, действие которого происходит после событий Half-Life 3 Epistle.
Спустя неизвестное количество времени вы просыпаетесь и оказываетесь лицом к лицу с Вортигонтом. Внезапно у вас теперь есть цель. Из-за неприемлемой ситуации вокруг Сити 4602, после взрыва Сити 17 Альянс окружил оставшиеся силы сопротивления в городе и взял под свой контроль главный железнодорожный вокзал. Однако ваши старые приятели из Био здесь, и они готовы помочь вам спасти человечество. Помогите вернуть себе свободу и свободу мира...
Half-Life: Return to Stratigrad звучит как крутой мод для Half Life Episode Two. И эта демонстрация даст вам представление о том, чего вы можете от нее ожидать.
В финальной версии будет нейтринная пушка – модифицированная гравитационная пушка, которая может отбрасывать предметы быстрее, дальше и быстрее подбирать предметы. Также будут новые варианты Муравьиных львов и Комбайнов, улучшенный ИИ и история после Half-Life 3.
Вы можете скачать демо отсюда.
Халфа хуже ассассина, если брать во внимание моды...)
Просто мало кто ей активно занимается.