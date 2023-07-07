Фанаты Half-Life 2 в восторге от мод-приквела Swelter ©

Фанаты Half-Life 2 очень впечатлены этим фанатским приквелом, события которого происходят во время восстания против Альянса за несколько лет до появления Гордона Фримена.



Ожидание Half-Life 3 было вечным, и после всех этих лет мы все еще не знаем, когда и сможем ли мы в нее поиграть. К счастью, некоторые талантливые фанаты Half-Life немного облегчили ситуацию, выпустив впечатляющий новый сюжетный мод для Half-Life 2, действие которого разворачивается между первыми двумя играми.



Мод Swelter был создан SnowDropEscape и "исследует внутреннюю напряженность в рядах Сопротивления во время их восстания против Альянса". Действие происходит за несколько лет до того, как Гордон Фримен появился в Сити 17, так что ученый в этом моде отходит на второй план.



Тем не менее, все остальные знакомые элементы серии присутствуют и улучшены. По словам SnowDropEscape, "вы можете ожидать классический шутерный геймплей, вдохновленный оригинальной игрой, наряду с головоломками, включающими физическое взаимодействие с объектами, управление транспортными средствами и исследование различных локаций".



Прохождение Swelter занимает около двух часов, и те, кто уже погрузился в игру, очень хвалили мод. В настоящее время он имеет "очень положительный" пользовательский рейтинг в Steam из почти 1 000 отзывов.

Очень впечатляющий мод со свежим сеттингом, но верный основному геймплею Half-Life 2. Это довольно сжатая кампания, Это довольно сжатая кампания, и она не затягивает с приемом - безусловно, стоит вашего времени.

Внимание к деталям, окружение, декорации и т.д. - все это приятно и разнообразно и просто источает атмосферу. Определенно выделяется на сцене моддинга.

Если вы хотите попробовать Swelter, ее можно скачать в Steam. Вам понадобится только копия Half-Life 2.