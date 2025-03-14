GeForce RTX 5090 выдает 30 кадров в Half-Life 2 RTX с Ultra настройками в разрешении 4К

NVIDIA выложила результаты своего внутреннего тестирования видеокарт RTX 50 в Half-Life 2 RTX.
Для тестирования использовался компьютер с процессором Ryzen 9800X3D и 64 ГБ оперативной памяти. Согласно информации от производителя, даже флагманская модель GeForce RTX 5090 не может достичь 30 кадров в секунду при разрешении 4K и графических настройках Ultra без применения апскейлеров и генераторов кадров.
В "нативном" режиме её средний фреймрейт составляет всего 27 fps, в то время как предтоповая GeForce RTX 5080 показывает лишь 15 fps.
Новая технология DLSS-4 с Multi Frame Generation x4 позволяет повысить производительность в 10 раз по сравнению с традиционным рендерингом, полной трассировкой лучей.
GeForce RTX 5090 даёт до 265 fps, а GeForce RTX 5080 достигает 163 fps. NVIDIA не предоставила информацию о задержке ввода.
При разрешении 1440p средняя кадровая частота GeForce RTX 5090 без применения технологий составляет около 55 fps.
GeForce RTX 5080 обеспечивает около 32 fps, в то время как GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070 не могут преодолеть отметку в 30 fps. Однако использование DLSS и MFG позволяет увеличить итоговую кадровую частоту до 7 раз.
В разрешении Full HD GeForce RTX 5090 обеспечивает 60 fps в режиме 1080p без использования апскейлеров и генераторов кадров. Даже GeForce RTX 5070 сможет обеспечить 30 fps. При этом специальные технологии NVIDIA могут увеличить фреймрейт до 6 раз.
С такой нагрузкой графика должна быть минимум уровня игры bodycam, но вместо реализма получили картошку
Это в бодикам графика картошка. Обычный серый фильтр переменили и уже вау графика. А текстуры мыло.
Когда больше нечем хвастаться, запускают старую игру в 30 кадров!
Я вспомнил как инсайдеры писали что она будет производительней rtx 4090 на 60%,а нет чёто нихрена
Тетрис потянет?
с ртх нет.
А когда было иначе? лучи всегда создаются с прицелом на апскейлеры, что на консолях, что на компе, это новости для какой-то секты, которая триггерится со слова «апскейлер» с видюхами уровня gtx 1080?
Отрицательная оптимизация
В нативе с лучами смысла нет запускать
Чойто орнул аж. Покупаешь Феррари, а едет, как жигуляр
Пишут, что 4090 в Half-life 2 без лучей выдаёт 120 fps... в 16К!
Ну и смысл от всех этих "HL2 RTX Remix" и "Portal RTX Remix"? Рядовой пользователь поиграть не сможет, а весь левел-дизайн остается прежним, абсолютно. Ладно, в случае с Portal это некритично. А вот с HL2 заметно, что дизайн уже устаревший. Мувмент устаревший. Да, в плане взаимодействия объектов физически, игра не устарела, но это не заслуга игры в большей степени, а скорее заслуга того, что нынешние игры в физику могут крайнее редко. И выходит, что штука чисто для энтузиастов
Через 5 лет все будем только и играть с полным патч тресингом, и все благадаря ИИ
А игры будут всё дорожать, несмотря на данные технологии. За что платить? За отсутствие работы?
Новость ни очем. Я тоже могу открыть анрил энджин 5, поставить в пустую сцену пару кубиков, включить люмен на реал просчет, кривыми ручками несколько настроек от балды выкрутить и ваша 5090 выдаст 0,1 фпс, зависнет и сгорит)
Что касается новости, то это не 5090 слабая (всеми "любимая" 4090 и 20 кадров наверное не выдаст), а у разрабов проекта кривые руки.
Ну нормально. Это технодемка по сути, в ней выкручивают все на максимум и оптимизируют под последние топы со всеми апскейлерами и генераторами
Логично, фул свет, это тоже самое, что в том же КБ77 с ПТ.
А что не "Minecraft с лучами" сравнивать с Cyberpunk 2077?
Когда туда завезут ПТ, можно будет сравнить, думаю результат будет +- такой же
Да почему бы и нет. Есть шейдеры с трассировкой. И жрут они отлично.