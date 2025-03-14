GeForce RTX 5090 выдает 30 кадров в Half-Life 2 RTX с Ultra настройками в разрешении 4К

NVIDIA выложила результаты своего внутреннего тестирования видеокарт RTX 50 в Half-Life 2 RTX.

Для тестирования использовался компьютер с процессором Ryzen 9800X3D и 64 ГБ оперативной памяти. Согласно информации от производителя, даже флагманская модель GeForce RTX 5090 не может достичь 30 кадров в секунду при разрешении 4K и графических настройках Ultra без применения апскейлеров и генераторов кадров.

В "нативном" режиме её средний фреймрейт составляет всего 27 fps, в то время как предтоповая GeForce RTX 5080 показывает лишь 15 fps.

Новая технология DLSS-4 с Multi Frame Generation x4 позволяет повысить производительность в 10 раз по сравнению с традиционным рендерингом, полной трассировкой лучей.

GeForce RTX 5090 даёт до 265 fps, а GeForce RTX 5080 достигает 163 fps. NVIDIA не предоставила информацию о задержке ввода.

При разрешении 1440p средняя кадровая частота GeForce RTX 5090 без применения технологий составляет около 55 fps.

GeForce RTX 5080 обеспечивает около 32 fps, в то время как GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070 не могут преодолеть отметку в 30 fps. Однако использование DLSS и MFG позволяет увеличить итоговую кадровую частоту до 7 раз.

В разрешении Full HD GeForce RTX 5090 обеспечивает 60 fps в режиме 1080p без использования апскейлеров и генераторов кадров. Даже GeForce RTX 5070 сможет обеспечить 30 fps. При этом специальные технологии NVIDIA могут увеличить фреймрейт до 6 раз.