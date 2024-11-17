Гейб Ньюэлл прокомментировал так и не вышедший эпизод 3 для Half-Life 2

Half-Life 2 отмечает своё 20-летие, и в качестве подарка Valve раздаёт бесплатную копию игры и два её DLC Episode 1 и Episode 2. Воспользовавшись моментом, Гейб Ньюэлл прокомментировал так и не вышедший эпизод 3.

Для основателя Valve создание эпизода 3 только для того, чтобы завершить историю, было бы немного ленивым. Тем не менее, он признает, что застрял на том, как продолжить франшизу таким образом, чтобы это действительно стало шагом вперёд.

Вы не можете просто сказать: «Мы продвигаем историю вперёд». Это уклонение от ваших обязательств перед игроками. Да, конечно, им нравится эта история. Им нравятся многие, её аспекты. Но вы говорите, что причина этого в том, что люди хотят знать, что будет дальше. Вы знаете, мы могли бы уже выпустить Эпизод 3, это было бы не так сложно. Моя личная неудача заключалась в том, что я застрял в этом. Я не мог понять, почему создание Эпизода 3 могло что-то продвинуть вперёд.

В новейшем документальном фильме о Half-Life 2 Valve представила несколько сцен из работы над Эпизодом 3. Можно увидеть, что в игре была ледяная пушка, которую игроки могли бы использовать для создания барьеров или пандусов.