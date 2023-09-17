Геймплейный трейлер модификации Half-Life 3 Citadel Unleashed

Ancient Freeman Media представил первый геймплейный трейлер для своего проекта Half-Life 3 Citadel Unleashed. Half-Life 3 Citadel Unleashed - это, по сути, мод для Half-Life 2, продолжающий историю Half-Life 2 Episode 4 Eli.
Если вы не знали, то Ancient Freeman Media уже выпустила две модификации направленных на продолжение истории Half-Life 2. Первый из них называется Half-Life 2: Episode 3 The Return, а второй - Half-Life 2 Episode 4 Eli. Эти моды относительно короткие, поэтому не стоит ожидать от них многого.
Мододел утверждает, что Half-Life 3 Citadel Unleashed будет длиннее предыдущих модов. Но геймплейный трейлер выглядит не особо впечатляет. Это проект одного человека, поэтому следует умерить свои ожидания. Тем не менее, его название кажется более захватывающим, чем сам мод.
посмотрим