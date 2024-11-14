Half-Life 2 RTX получил новое видео в честь 20-летия оригинала - ремастер будет полностью локализован на русский язык

Orbital Studios выпустила новый трейлер Half-Life 2 RTX, приурочив его к наступающему двадцатилетию культового шутера от первого лица. Этот проект — ремастеринг Half-Life 2 с использованием технологий NVIDIA RTX Remix, одобренный Valve и созданный командой опытных моддеров специально для обновления легендарной игры.

В трейлере руководитель проекта, известный как Wormslayer, поделился впечатлениями о работе: «Half-Life 2 — моя любимая игра, с которой я знаком уже более 20 лет. Геймплей и сюжет по-прежнему поражают, и мы хотели вернуть то чувство благоговения, что испытали, впервые увидев этот мир». Благодаря RTX Remix, ремастер приобрел обновленное освещение, отражения, преломления света на воде и стекле, а также объемный туман и продвинутую детализацию, самозатеняющуюся и отражающую свет.

К сожалению, дата выхода ремастера пока неизвестна. Разработчики отмечают, что работа над проектом требует больших ресурсов, и приглашают всех, кто готов помочь в его создании, заполнить заявку на официальном сайте.

У ремастера также стала доступна страничка в магазине Steam, и, судя по её описанию, проект будет полностью локализован на русский язык.