Half-Life 2 RTX получил новое видео в честь 20-летия оригинала - ремастер будет полностью локализован на русский язык

Orbital Studios выпустила новый трейлер Half-Life 2 RTX, приурочив его к наступающему двадцатилетию культового шутера от первого лица. Этот проект — ремастеринг Half-Life 2 с использованием технологий NVIDIA RTX Remix, одобренный Valve и созданный командой опытных моддеров специально для обновления легендарной игры.
В трейлере руководитель проекта, известный как Wormslayer, поделился впечатлениями о работе: «Half-Life 2 — моя любимая игра, с которой я знаком уже более 20 лет. Геймплей и сюжет по-прежнему поражают, и мы хотели вернуть то чувство благоговения, что испытали, впервые увидев этот мир». Благодаря RTX Remix, ремастер приобрел обновленное освещение, отражения, преломления света на воде и стекле, а также объемный туман и продвинутую детализацию, самозатеняющуюся и отражающую свет.
К сожалению, дата выхода ремастера пока неизвестна. Разработчики отмечают, что работа над проектом требует больших ресурсов, и приглашают всех, кто готов помочь в его создании, заполнить заявку на официальном сайте.
У ремастера также стала доступна страничка в магазине Steam, и, судя по её описанию, проект будет полностью локализован на русский язык.
Халве второй ремейк бы в пору, а не ремастер
Маркетинговый продукт заточенный (точнее проприетарно залоченный) как бенчмарк 5000 серии NVIDIA. Хорошо если пойдёт на топовых картах 4000 серии, но это не точно. Т.е. оптимизация вышла из чата, как и в случае с Portal RTX. При этом, видно что HL 2 RTX ни капли не nextgen.
Кроме ревенхольма, как мне кажется особо посмотреть не на что будет...
Наоборот, самая скучная локация после города.
Ясно. Можно забыть. Ждайл лайф получается.
Могли бы сделать ещё для версии с глобальным модом.
Чего?
возьмут просто все файлы с оригинала?
Всё ещё жду RTX ремастер Морровинда. :(
only for rtx 4090 1080 30fps
Обнова бесплатна для владельцев оригинала?
А вот и тот самый project HLX