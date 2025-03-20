Half-Life 2 RTX - прекрасно демонстрирует технологию обратной связи сэмплера, сокращающая использование видеопамяти

Недавно выпущенная демоверсия Half-Life 2 RTX — это не только великолепная демонстрация потенциала NVIDIA RTX Remix, но и функции DirectX 12 Ultimate Sampler Feedback, которая может кардинально изменить ситуацию с точки зрения использования видеопамяти.

Новое видео, опубликованное Compusemble, демонстрирует потоковую передачу Sampler Feedback в демоверсии, показывая, как технология может значительно сократить использование VRAM практически в каждом сценарии. Хотя сокращение использования VRAM не приводит к существенному улучшению производительности, технология определенно впечатляет и может определенно помочь улучшить качество изображения и производительность в играх, работающих на картах с низкой емкостью VRAM.

Half-Life 2 RTX — это потрясающий пример того, чего можно достичь с помощью NVIDIA RTX Remix, хотя на качество преобразующего обновления влияет изменение атмосферы оригинальной игры.