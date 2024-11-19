Half-Life 2 взлетела на восьмое место среди самых популярных игр в Steam Deck

Half-Life 2 была выпущена 20 лет назад и считается одной из величайших видеоигр всех времён. В честь её 20-летия Valve сделала игру бесплатной на ограниченное время в Steam, что привлекло большое количество игроков.

В частности, пользователи Steam Deck, похоже, наслаждаются игрой, поскольку она поднялась в топы самых популярных игр платформы. Half-Life 2 в настоящее время занимает восьмое место в рейтинге самых популярных игр Steam Deck. Она превзошла такие популярные игры, как Elden Ring, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и Red Dead Redemption 2.

Бесплатная акция — одна из главных причин этого всплеска, поскольку она сделала игру легкодоступной для всех. Этот всплеск не ограничивается пользователями Steam Deck, так как игра также достигла нового рекордного количества игроков в Steam после того, как стала бесплатной.

Обновление Half-Life 2 20th Anniversary также приносит различные улучшения в игру, включая 3,5 часа комментариев разработчиков и поддержку Steam Workshop для более л`гкого доступа к контенту сообщества. Обновление также интегрирует HL2: Episode 1 и Episode 2 в игру как единый пакет; отдельные игры теперь не продаются в Steam.