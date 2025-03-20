Half-Life 2 запустили на ПК с 8 МБ видеопамяти, изображение напоминает распадающийся каркас

Half-Life 2 не требовательна по сегодняшним меркам, так как он был выпущен в конце 2004 года и не нужно больше 256 МБ ОЗУ, процессора 1,2 ГГц и совместимой с DirectX 7 видеокарты 20-летней давности — по крайней мере, таковы были требования к запуску.

На канале Budget-Builds Official ютубер сделал запустил игру на видеоадаптере с жалким 8-мегабайтным буфером кадров из 2000-х годов, проверив 3D Phantom XP 2800 от Pine Technology и подчеркнув многочисленные компромиссы, на которые придется пойти, чтобы добиться стабильной работы.

В попытке графически реанимировать теперь уже 20-летнюю классику Half-Life 2 для современных систем Orbifold Studios вовсю разрабатывает Half-Life 2 RTX со всеми изысками трассировки лучей, улучшенными текстурами, реалистичным освещением и многим другим. Демонстрируя мощь технологии RTX Remix от Nvidia, демоверсия Half-Life 2 RTX доступна бесплатно для существующих владельцев Half-Life 2 в Steam.

С одной стороны, видим, как многие бюджетные графические процессоры RTX будут испытывать трудности в Half-Life 2 RTX. С другой стороны, 3D Phantom XP 2800 едва справляется с 15 FPS в оригинальном выпуске 2004 года, при условии, что система не будет зависать каждые пять минут или около того.

В 2005 году Pine Technology (теперь материнская компания XFX) выпустила 3D Phantom 2800 XP, который по сути был урезанным SiS 305, предложением 2000 года от Silicon Integrated Systems. Функционально эта карта расширения представляет собой не более чем видеоадаптер с 8 МБ SDR (синхронной DRAM), поддержкой DirectX 6, жалким рейтингом 3 Вт и изготовлена ​​на древнем 250-нм технологическом узле. Тестовый стенд оснащен процессором на базе AMD Athlon 64, 1 ГБ памяти DDR и 3D Phantom 2800 XP, все это работает на Windows XP Home 32-bit.

При разрешении 640x480 с использованием самой низкой предустановки, по крайней мере, из настроек игры, 2800 XP в среднем выдавал около 10-15 FPS, иногда поднимаясь до 30 FPS в темных условиях. YouTuber объясняет, что Half-Life 2 имеет тенденцию вылетать на системах с ограниченным VRAM, и это происходит на этой конфигурации каждые пять минут. Чтобы достичь 60 FPS с минимальным количеством вылетов, следующие несколько часов были потрачены на тщательную настройку всех возможных настроек в файлах конфигурации игры.

В конце концов, игра была сделана так, чтобы загружаться с отражениями, тенями, анизотропной фильтрацией и отключенным сглаживанием, минимальными текстурами и режимом DirectX 6, а также с абсурдно низким разрешением 320x240.

Смотря видео, можно почувствовать компромиссы, на которые пришлось пойти. Короче говоря: игра выглядит как беспорядочные каркасы и ее легко можно принять за флеш-игру Stickman из 2010-х годов. Даже в этом случае карта все еще не может поддерживать стабильную частоту кадров 60 FPS, о чем свидетельствуют периодические рывки в видео.

Можно с уверенностью сказать, что даже мобильные процессоры десятилетней давности с интегрированной графикой намного опережают эту карту. Если старенькая карточка 2800 XP никому не нужна из-за ее исторической ценности, есть GeForce GT 730 или эквивалент от AMD.