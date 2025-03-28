Моддер Half-Life 2 RTX исправил ключевые визуальные проблемы, продемонстрировав невероятную гибкость RTX Remix

Half-Life 2 RTX можно легко исправить, чтобы она выглядела намного ближе к оригинальной игре с точки зрения атмосферы и окружения, с некоторыми выбранными настройками, продемонстрированными в недавнем видео.
Видео от 2kliksphilip подчеркивает, как объемные эффекты и отражение света больше всего влияют на окружение в доступной в настоящее время демоверсии проекта RTX Remix. Первое легко исправить, уменьшив максимальное расстояние накопления, что значительно ускоряет обновление объемных эффектов после покрытия источника света, и настройки максимального расстояния Froxel, которые, уменьшенные до 0, полностью устраняют туман и подобные эффекты.
Другой параметр, который был изменен, чтобы сделать Half-Life 2 RTX намного ближе к оригиналу, — это максимальное ожидаемое среднее сияние, которое было установлено на 0, чтобы ограничить количество отражений света. Это создает гораздо более темную атмосферу, которая больше соответствует ограниченному отражению света, на которое способен движок Source 1. Удивительная настраиваемость RTX Remix также позволила моддеру показать, как будет выглядеть Рейвенхольм ранним утром, установив отрицательное значение для расстояния тумана.
хз чего он там исправил, перекрученный кошмар, дефолтный ремикс в сто раз лучше выглядит.
С "дневным" Рейвенхольмом прикольно получилось. Помню был модец, меняющий время суток в кампании HL2. Чисто из любопытства, было бы неплохо устроить ночной Сити 17, рассветные каналы, закатное побережье и тому подобное. А уж если это развить до эпизодов...
Когда начали меняться "дефолт, моддед и оригинал" некоторые оригинальные кадры всё ещё выглядят недурно.
Смисел делать ртх если оригинал лутше
Сколько ещё можно мастурбировать на этот шедевр, игра для 2007 го выглядела вполне сносно, но теперь эта линейка никому не нужна, вы думаете почему Габен не выкатывает новую контру, халфу и лефт дед, потому как деньги любит, то что где-то 10000 школьников дрочат на оригинальную халфу его мало волнует, халфа 2 откровенно говоря уже в 2007 была устаревшей тогда был COD MV, так вот халфе нужен новый движок открытый мир чтобы конкурировать, а это время и деньги, тоже самое лефт оф дед, Габен всё понимает но жадный, движок покупать он не будет, он спрашивал чего вы хотите, мы говорили собак, карты 128 на 128игроков, умных заложников которые убегают и могут помогать спецназу, дым и спецэффекты, них он не сделал разве что дым, так движок пашет на максимум, игра выглядит как игра 2004го, а жрёт как игра 2024го, тот же ремастер COD MW выглядит лучше в 100раз, а пашет на ультра со свистом, так что прийдётся затянуть вентили если хотят 3ю халфу😁
Не понимаю претензии игроков к освещению в игре.
Всем так хочется играть в чёрную картинку? // Александр Дельтазавр
Дело в том что это освещение натянуто на старую игру оно создаëт эффект пластмассы картинки тем самым шакаля атмосферу..