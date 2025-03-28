Моддер Half-Life 2 RTX исправил ключевые визуальные проблемы, продемонстрировав невероятную гибкость RTX Remix

Half-Life 2 RTX можно легко исправить, чтобы она выглядела намного ближе к оригинальной игре с точки зрения атмосферы и окружения, с некоторыми выбранными настройками, продемонстрированными в недавнем видео.

Видео от 2kliksphilip подчеркивает, как объемные эффекты и отражение света больше всего влияют на окружение в доступной в настоящее время демоверсии проекта RTX Remix. Первое легко исправить, уменьшив максимальное расстояние накопления, что значительно ускоряет обновление объемных эффектов после покрытия источника света, и настройки максимального расстояния Froxel, которые, уменьшенные до 0, полностью устраняют туман и подобные эффекты.

Другой параметр, который был изменен, чтобы сделать Half-Life 2 RTX намного ближе к оригиналу, — это максимальное ожидаемое среднее сияние, которое было установлено на 0, чтобы ограничить количество отражений света. Это создает гораздо более темную атмосферу, которая больше соответствует ограниченному отражению света, на которое способен движок Source 1. Удивительная настраиваемость RTX Remix также позволила моддеру показать, как будет выглядеть Рейвенхольм ранним утром, установив отрицательное значение для расстояния тумана.