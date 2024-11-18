На движке Godot создают игру по мотивам Half-Life 2

Фанаты вселенной Half-Life 2 порадовали поклонников новой игрой, созданной на движке Godot.
(пока что только демо версией)
Echo Point — это фанатская разработка, в которой игроки смогут пережить приключения в уникальной перспективе: игра представлена с видом сверху от третьего лица. В Echo Point сохраняется атмосфера Half-Life 2, но с добавлением новых механик и необычного ракурса, который дает свежий взгляд на знакомую вселенную.
Описание от разработчиков:
Цель игры — показать концепцию игрового процесса, и узнать найдёт ли эта демо-версия отклик от игроков, и это мы хотим выяснить. Мы решили сосредоточить внимание на атмосфере, механике и повествование, мы надеемся собрать отзывы и оценить интерес, чтобы определить потенциал проекта для будущего развития.
Демо-версия уже доступна для скачивания, и она обещает подарить крутой опыт для всех любителей оригинальной игры.
причем тут халфа 2? халфа 2 была шутерком от первого лица в 3д мире с физикой и лицевой анмацией и звук делал бум
"По мотивам Half-life 2"