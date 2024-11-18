На выходных Half-Life 2 достигла нового рекордного пика в 64 тыс. игроков

Half-Life 2, одной из старых классических игр, которая до сих пор любима, недавно исполнилось 20 лет. Фанаты постоянно требуют продолжения этой игры, которая считается жемчужиной геймдева. Совсем недавно Valve отпраздновала 20-ю годовщину Half-Life 2 и выпустила обновление, которое вернуло старых игроков. Мало того, было привлечено много новых игроков, что привело к совершенно новому рекордному пику.

Как вы можете видеть на изображении ниже, в прошедшее воскресенье игра достигла пика в более 64 тысяч игроков онлайн. Всё это благодаря новому масштабному обновлению, выпущенному Valve, и, конечно же, тому факту, что игра стала бесплатной до 18-го числа. Обновление добавляет два дополнения, Episode One и Episode Two, к базовой игре, комментарии разработчиков, двухчасовой документальный фильм и многое другое.