На выходных Half-Life 2 достигла нового рекордного пика в 64 тыс. игроков

Half-Life 2, одной из старых классических игр, которая до сих пор любима, недавно исполнилось 20 лет. Фанаты постоянно требуют продолжения этой игры, которая считается жемчужиной геймдева. Совсем недавно Valve отпраздновала 20-ю годовщину Half-Life 2 и выпустила обновление, которое вернуло старых игроков. Мало того, было привлечено много новых игроков, что привело к совершенно новому рекордному пику.
Как вы можете видеть на изображении ниже, в прошедшее воскресенье игра достигла пика в более 64 тысяч игроков онлайн. Всё это благодаря новому масштабному обновлению, выпущенному Valve, и, конечно же, тому факту, что игра стала бесплатной до 18-го числа. Обновление добавляет два дополнения, Episode One и Episode Two, к базовой игре, комментарии разработчиков, двухчасовой документальный фильм и многое другое.
В памяти она у меня отложилась более крутой. Вчера запустил - Проверку временем увы не прошла.
Всё логично.
какая игра, такой и онлайн)
На сурс бы второй как кс перенести.
P.s если есть шлем, советую накатить вр мод, вообще пушка бомба)
Вольво уже забила на одиночные игры, у них приоритет на их магазин и сетевые игры, сони тоже ищет кусок пирога но только чёт не выходит, concord померла не успев выйти, но всё равно продолжит вкладывать в онлайн помои.
Эх вернуть бы сейчас с мой 2004... По другому запели! Инет 3руб/мегабайт.Ой запели по другому)))