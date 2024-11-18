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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 082 оценки

На выходных Half-Life 2 достигла нового рекордного пика в 64 тыс. игроков

monk70
Новости

Half-Life 2, одной из старых классических игр, которая до сих пор любима, недавно исполнилось 20 лет. Фанаты постоянно требуют продолжения этой игры, которая считается жемчужиной геймдева. Совсем недавно Valve отпраздновала 20-ю годовщину Half-Life 2 и выпустила обновление, которое вернуло старых игроков. Мало того, было привлечено много новых игроков, что привело к совершенно новому рекордному пику.

Как вы можете видеть на изображении ниже, в прошедшее воскресенье игра достигла пика в более 64 тысяч игроков онлайн. Всё это благодаря новому масштабному обновлению, выпущенному Valve, и, конечно же, тому факту, что игра стала бесплатной до 18-го числа. Обновление добавляет два дополнения, Episode One и Episode Two, к базовой игре, комментарии разработчиков, двухчасовой документальный фильм и многое другое.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Fox534

В памяти она у меня отложилась более крутой. Вчера запустил - Проверку временем увы не прошла.

2
Кей Овальд

Всё логично.

0
IbruhmanI

какая игра, такой и онлайн)

0
Dark1994

На сурс бы второй как кс перенести.

P.s если есть шлем, советую накатить вр мод, вообще пушка бомба)

0
kotasha

Вольво уже забила на одиночные игры, у них приоритет на их магазин и сетевые игры, сони тоже ищет кусок пирога но только чёт не выходит, concord померла не успев выйти, но всё равно продолжит вкладывать в онлайн помои.

0
Евгений Луговой

Эх вернуть бы сейчас с мой 2004... По другому запели! Инет 3руб/мегабайт.Ой запели по другому)))

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