Новые скриншоты и видео фанатского ремастера Half-Life 2 ©

Моддер GameROOSH в настоящее время работает над модом-ремастером для Half-Life 2 и поделился несколькими скриншотами и сравнительным видео. Это сравнительное видео демонстрирует некоторые из ранних графических улучшений, которые игроки могут ожидать от него.

Как отметил GameROOSH, следующие скриншоты взяты из ранней версии и не отражают качество финальной версии. Поэтому считайте их альфа-скриншотами.

Моддер планирует заменить большую часть текстур игры на совершенно новые. Для этого GameROOSH будет использовать изображения города, в котором они живут, размером 8000×8000. Кроме того, моддер будет использовать некоторые модели и некоторые текстуры из других игр на базе Source Engine.

Также стоит отметить, что в этом ремастере обещают реалистичную симуляцию пуль, разрушаемых объектов, карты теней Cascade «CSM» и анимированное небо.

В настоящее время нет информации о том, когда выйдет этот мод.