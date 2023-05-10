Новые скриншоты и видео фанатского ремастера Half-Life 2

Моддер GameROOSH в настоящее время работает над модом-ремастером для Half-Life 2 и поделился несколькими скриншотами и сравнительным видео. Это сравнительное видео демонстрирует некоторые из ранних графических улучшений, которые игроки могут ожидать от него.
Как отметил GameROOSH, следующие скриншоты взяты из ранней версии и не отражают качество финальной версии. Поэтому считайте их альфа-скриншотами.
Моддер планирует заменить большую часть текстур игры на совершенно новые. Для этого GameROOSH будет использовать изображения города, в котором они живут, размером 8000×8000. Кроме того, моддер будет использовать некоторые модели и некоторые текстуры из других игр на базе Source Engine.
Также стоит отметить, что в этом ремастере обещают реалистичную симуляцию пуль, разрушаемых объектов, карты теней Cascade «CSM» и анимированное небо.
В настоящее время нет информации о том, когда выйдет этот мод.
Опять какая-то переделка оригинала. Лучше бы оставили всё как было изначально, но добавили бы мелких деталей и красивостей. А то снова смена освещения и отсебятина на уровнях. Потом поди выйдет как Синематик мод, где половину уровней не узнать просто.