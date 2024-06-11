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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 6 628 оценок

Новый геймплейный трейлер мода HL: Interlude, вдохновленного Half-Life 2: Episode 3

Procy_on
Новости

Моддер PegaXing выпустил новый трейлер к грядущему тотальному конверсионному моду для HL2, вдохновленному Half-Life 2: Episode Three, Half-Life Interlude.

Half-Life Interlude попытается воссоздать события HL2: Episode 3. Мод основан на произведении Марка Лэйдлоу "Эпизод 3". В Interlude Гордон Фримен просыпается среди обломков сбитого вертолета, в то время как Альянс безжалостно охотится за ним.

PegaXing планирует выпустить демо-версию для него в самое ближайшее время.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Rorschach93

так тупо, что Валв эпизод три отменили, клиффхэнгер

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LogicDisciple

просто Вэлв не за поток, а за инновации. Каждая игра в серии вносила что-то новое и крутое. Видимо качество третьего эпизода не было достаточным, лучше так, чем каждый год жрать одно и то же гуано, но с новыми скинчиками

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