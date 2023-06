Новый видеоролик посвящен всем отмененным проектам Valve с новыми концепт-артами и информацией ©

Появились новые концепт-арты и подробности давно известных отмененных игр Half-Life, поскольку за последние два десятилетия в серии Half-Life вышло множество спин-оффов, которые так и не увидели должного релиза. Эти отмененные игры так и не увидели свет по совершенно разным причинам, но получить хотя бы немного новой информации о них - довольно интересно.

Несколько важных деталей о множестве отмененных игр Half-Life были раскрыты в совершенно новом видео DidYouKnowGaming. Канал делится новой информацией, интервью и концепт-артами известных отмененных игр Half-Life, и ниже мы расскажем о некоторых из них.



Одним из проектов является спин-офф Half-Life 2 Episode 4 Ravenholm от Arkane, наряду с консолидацией того, что мы знали об Episode 3, например, письменное изложение потенциального сюжета от писателя Valve Марка Лэйдлоу.



Стоит также отметить, что примерно на 12-й минуте видеоролика появляются совершенно новые сканы Half-Life 2 Episode 3. Команда говорит, что на следующей неделе она вышлет ссылку, которая будет доступна всем желающим и на которой будут все сканы в высоком разрешении.



На самом деле, за десять лет до Half-Life Alyx Valve работала над VR-спин-оффом, который был бы посвящен Аликс и ее роботизированному компаньону Псу. DYKG также удалось получить еще несколько новых, никогда ранее не виденных концепт-артов для этой игры, и команда поговорила с коллекционером Valve Дэвидом МакГриви, у которого есть оригинальный арт, который скоро будет выложен в сеть.

Существовала независимая VR-версия Alyx and Dog. Насколько я понимаю, это был VR-опыт с Аликс и Псом, которые отправятся в мир и будут его исследовать. Что-то вроде Half-Life Alyx, но меньше Сити 17, меньше городских условий, а больше выхода в [мир].

По словам Макгриви, эта игра Alyx and Dog позволила бы Valve и игрокам исследовать более широкий мир Half-Life, но она так и не вышла из стадии концепции. DYKG пожертвовала Макгриви расходы на получение этих высококачественных сканов концепт-арта, у него также есть новые сканы Эпизода 3.



У DYKG также есть несколько новых концепт-артов для Stars of Blood, игры во вселенной Half-Life, которая должна была включать космических пиратов. О Stars of Blood известно очень мало, кроме концепт-артов десятилетней давности, поэтому DYKG спрашивает Макгриви, что он слышал.

Предполагалось, что игра будет посвящена космическим пиратам, - объясняет Макгриви. Исследуя несколько миров, потенциально. Насколько я понимаю, это все еще был шутер от первого лица, но скорее исследовательский.



Как Half-Life, только в том смысле, что это не просто бег и стрельба, а исследование и поиск вещей, а не просто поиск ключа или кнопки. Так что больше похоже на Half-Life 2, но в более широком мире. В течение долгого времени был сильный момент: "Как нам соединить все, чтобы создать общую вселенную?. Я знаю, что Марк Лэйдлоу и несколько других сценаристов говорили: "Это плохая идея".

Макгриви говорит, что у Stars of Blood даже не было дизайн-документа. Это была лишь "крутая идея", которую Valve рассмотрела, прежде чем отбросить ее.



Если вы не знали о том, чем почти могла стать Half-Life 3, DYKG приводит предыдущее интервью Джеффа Кили с Дэвидом Спейером из Valve, который в 2013 году работал над потенциальной Half-Life 3, в которой основное внимание уделялось бы процедурно генерируемому контенту. Спейер работал над прототипом Valve, который должен был вставлять процедурно генерируемые области между сюжетными сегментами, созданными вручную. Однако новый движок Valve, Source 2, на тот момент был недоработан, и это похоронило идею.



Видео DYKG содержит еще больше информации и несколько невиданных ранее концепт-артов.