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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 003 оценки

Nvidia отмечает 20-летие Half-Life 2 розыгрышем специальной видеокарты RTX 4080 SUPER

monk70
Новости

16 ноября 2024 года Half-Life 2 отпразднует свое 20-летие, и у Nvidia есть особый способ почтить два десятилетия этой иконы компьютерных игр. Компания объявила о розыгрыше специальной видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER с изображением Гордона Фримена, его культового лома и оранжевых акцентов по всей карте.

К сожалению, этот уникальный графический процессор недоступен для покупки. Единственный способ получить его — принять участие в розыгрыше Nvidia в X, Instagram, Facebook или TikTok. Правила просты: поставьте лайк под постом и ответьте с хэштегом HalfLife2RTX.

Хэштег Half-Life 2 RTX связан с обновлением оригинальной игры до RTX от Orbifold Studios. Игра теперь есть в листинге Steam (вы уже можете добавить ее в список желаний), но дата выхода пока неизвестна.

Half-Life 2 RTX была анонсирована в августе 2024 года. Nvidia использовала её для демонстрации возможностей RTX Remix, набора инструментов для ремастеринга классических игр и оснащения их современными технологиями GPU, такими как трассировка лучей в реальном времени.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Grognac

где ссылка на розыгрыш?

3
kotasha

Толку от ссылки не для стран снг

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/contests/halflife2-anniversary-official-rules/
2
Grognac kotasha

я шотландец

2
Biocity

не для России же

3
hpi

Нв уже не знает как впарить остатки 4ххх серии

-3
AMD Ryzen

Ну хоть в какой то игре маркетинговые лучи и высокий фпс с картой нвидева вполне себе совместимые вещи. И 20 лет не прошло 🤣

-4