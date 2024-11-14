Nvidia отмечает 20-летие Half-Life 2 розыгрышем специальной видеокарты RTX 4080 SUPER

16 ноября 2024 года Half-Life 2 отпразднует свое 20-летие, и у Nvidia есть особый способ почтить два десятилетия этой иконы компьютерных игр. Компания объявила о розыгрыше специальной видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER с изображением Гордона Фримена, его культового лома и оранжевых акцентов по всей карте.

К сожалению, этот уникальный графический процессор недоступен для покупки. Единственный способ получить его — принять участие в розыгрыше Nvidia в X, Instagram, Facebook или TikTok. Правила просты: поставьте лайк под постом и ответьте с хэштегом HalfLife2RTX.

Хэштег Half-Life 2 RTX связан с обновлением оригинальной игры до RTX от Orbifold Studios. Игра теперь есть в листинге Steam (вы уже можете добавить ее в список желаний), но дата выхода пока неизвестна.

Half-Life 2 RTX была анонсирована в августе 2024 года. Nvidia использовала её для демонстрации возможностей RTX Remix, набора инструментов для ремастеринга классических игр и оснащения их современными технологиями GPU, такими как трассировка лучей в реальном времени.