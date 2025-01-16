NVIDIA показала работу технологий нейронного рендеринга и RTX Skin на примере Half-Life 2 RTX - их добавят в RTX Remix

Издание PCGamesN сообщает о том, что на выставке CES компания NVIDIA провела демонстрацию технологии нейронного рендеринга на примере Half-Life 2 RTX, которую игра получит в дополнение к трассировке лучей. Многие технические аспекты технологии на данный момент держатся в тайне, тем не менее, компания все-таки раскрыла некоторые её подробности.

Одним из ключевых нововведений стала Neural Radiance Cache - технология, которая в реальном времени использует нейросети для расчета непрямого освещения. При достижении луча кэша, ИИ рассчитывает множественные отражения света, что делает изображение гораздо более глубоким и реалистичным. В качестве примера издание приводит изображение с дорожной плиткой в игре:

Как можно заметить, включение Neural Radiance Cache добавляет кирпичам и мусору в игре гораздо более реалистичные тени и глубину.

Так же NVIDIA показала технологию подповерхностного рассеивания RTX Skin, которая рассчитывает прохождение света через полупрозрачные материалы и кожу. В качестве примера издание показало скриншот с хедкрабом, у которого солнечный свет естественно отражается от поверхности, а у кожи видно розовое свечение с просвечивающими венами:

Технология станет частью RTX Neural Faces, которая направлена на создание реалистичных лиц и устранение эффекта зловещей долины в играх.

Помимо этого, NVIDIA сообщила, что Half-Life 2 RTX также получит поддержку технологии Multi Frame Gen с DLSS 4, а RTX Skin с подповерхностным рассеиванием и Neural Radiance Cache будут доступны в наборе RTX Remix, что даст возможность моддерам обновить графику в классических играх с помощью данных технологий.