Обновление демоверсии Half-Life 2 RTX улучшает тональный редактор и устраняет вылеты

Разработчики Orbifold Studios сообщили о выходе обновления для демоверсии Half-Life 2 RTX. Оно исправляет некоторые сценарии, в которых пользователи сталкивались с вылетами, а также представляет более точный тональный редактор в ответ на отзывы сообщества.

Этот новый тональный редактор устраняет проблему, из-за которой отображаемое изображение было слишком ярким. Теперь, когда вы играете в Half-Life 2 RTX, вы увидите более точную раскраску, особенно в областях с экстремальным светом и темнотой. Области в тени будут казаться намного темнее, в то время как области со светом по-прежнему будут позволять деталям просвечивать без переэкспонирования и «размытия».

Кроме того, некоторые игровые объекты с экстремально ярким светом (например, огонь) были раскрашены новым тональным редактором, чтобы лучше показать полный спектр света, что делает его более реалистичным и приближенным к оригинальной игре.

Изменения: