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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 602 оценки

Обновление демоверсии Half-Life 2 RTX улучшает тональный редактор и устраняет вылеты

monk70 monk70

Разработчики Orbifold Studios сообщили о выходе обновления для демоверсии Half-Life 2 RTX. Оно исправляет некоторые сценарии, в которых пользователи сталкивались с вылетами, а также представляет более точный тональный редактор в ответ на отзывы сообщества.

Этот новый тональный редактор устраняет проблему, из-за которой отображаемое изображение было слишком ярким. Теперь, когда вы играете в Half-Life 2 RTX, вы увидите более точную раскраску, особенно в областях с экстремальным светом и темнотой. Области в тени будут казаться намного темнее, в то время как области со светом по-прежнему будут позволять деталям просвечивать без переэкспонирования и «размытия».

Кроме того, некоторые игровые объекты с экстремально ярким светом (например, огонь) были раскрашены новым тональным редактором, чтобы лучше показать полный спектр света, что делает его более реалистичным и приближенным к оригинальной игре.

+ ещё 1 картинка

Изменения:

  • Тональный редактор обновлен для отображения более точного изображения
  • Исправление софтлока в town_02, когда Григорий иногда не бросал дробовик игроку
  • Исправление состояния сбоя
  • Исправление остановки при начальной загрузке игры
  • Выпущены исправления для арбалета, ведра Григория и шахтного бункера
  • Исправление визуального артефакта при первоначальном движении с включенной генерацией кадров DLSS
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