Отменённый спин-офф Half-Life от Arkane был "мечтой фаната", но не вписался в бизнес-модель Valve

Рафаэль Колантонио, основатель Arkane Studios, поделился новыми подробностями о судьбе отменённого проекта Half-Life: Ravenholm, который мог бы стать одним из самых запоминающихся эпизодов во вселенной Half-Life. По его словам, игра получалась «той самой мечтой фаната», но так и не увидела свет из-за ограничений бизнес-модели Valve.

В подкасте Quad Damage Колантонио рассказал, что Valve выделила Arkane всего 12 месяцев на разработку, что оказалось слишком сжатыми сроками для полноценной реализации проекта. К концу этого периода у студии была играбельная альфа-версия, включая катсцены и прохождение «от начала до конца», но игре требовался как минимум ещё полгода, а лучше — целый год, чтобы довести её до коммерческого качества.

«У Valve был чёткий план выпуска эпизодов Half-Life. Они пытались выстроить на этом бизнес, но это не работало внутри компании. Стоимость была слишком высокой», — отметил Колантонио.

Несмотря на отмену, Ravenholm оставил заметный след в истории Arkane. По словам Колантонио, именно на этом проекте в студию пришло множество талантливых разработчиков, а сама игра стала своеобразным "испытанием" для новичков — каждый должен был пройти альфу, чтобы познакомиться с духом проекта.

Сюжет игры должен был сосредоточиться на Адриане Шепарде — протагонисте Opposing Force, который объединяется с отцом Григорием из Half-Life 2. Действие происходило в зловещем Рейвенхольме, где игроков ожидали новые виды зомби и ранее не встречавшиеся враги.

Хотя проект был отменён ещё до 2007 года, Колантонио убеждён, что если бы кто-то из Valve по-настоящему попробовал Ravenholm, они бы «согласились, насколько хороша была игра».

Сейчас игра остаётся неофициальной легендой серии, но интерес к ней не угасает. Ранее в Сеть уже попадали кадры и геймплейные фрагменты прототипа, а теперь, благодаря рассказам создателей, фанаты получают представление о том, чего мы лишились — и что могло стать одним из самых атмосферных эпизодов Half-Life.