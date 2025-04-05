Отменённый спин-офф Half-Life от Arkane был "мечтой фаната", но не вписался в бизнес-модель Valve

Рафаэль Колантонио, основатель Arkane Studios, поделился новыми подробностями о судьбе отменённого проекта Half-Life: Ravenholm, который мог бы стать одним из самых запоминающихся эпизодов во вселенной Half-Life. По его словам, игра получалась «той самой мечтой фаната», но так и не увидела свет из-за ограничений бизнес-модели Valve.
В подкасте Quad Damage Колантонио рассказал, что Valve выделила Arkane всего 12 месяцев на разработку, что оказалось слишком сжатыми сроками для полноценной реализации проекта. К концу этого периода у студии была играбельная альфа-версия, включая катсцены и прохождение «от начала до конца», но игре требовался как минимум ещё полгода, а лучше — целый год, чтобы довести её до коммерческого качества.
«У Valve был чёткий план выпуска эпизодов Half-Life. Они пытались выстроить на этом бизнес, но это не работало внутри компании. Стоимость была слишком высокой», — отметил Колантонио.
Несмотря на отмену, Ravenholm оставил заметный след в истории Arkane. По словам Колантонио, именно на этом проекте в студию пришло множество талантливых разработчиков, а сама игра стала своеобразным "испытанием" для новичков — каждый должен был пройти альфу, чтобы познакомиться с духом проекта.
Сюжет игры должен был сосредоточиться на Адриане Шепарде — протагонисте Opposing Force, который объединяется с отцом Григорием из Half-Life 2. Действие происходило в зловещем Рейвенхольме, где игроков ожидали новые виды зомби и ранее не встречавшиеся враги.
Хотя проект был отменён ещё до 2007 года, Колантонио убеждён, что если бы кто-то из Valve по-настоящему попробовал Ravenholm, они бы «согласились, насколько хороша была игра».
Сейчас игра остаётся неофициальной легендой серии, но интерес к ней не угасает. Ранее в Сеть уже попадали кадры и геймплейные фрагменты прототипа, а теперь, благодаря рассказам создателей, фанаты получают представление о том, чего мы лишились — и что могло стать одним из самых атмосферных эпизодов Half-Life.
Да, жаль что не довели до ума этот проект...
Почти уверен, что они её переделали немного и сделали Dishonored
Эмм... За всех фанатов конечно не скажу, но идея снова шляться по Рейвенхольму с чокнутым Гришей всю игру - меня бы смутила. Рейвенхольм был хорош как элемент HL2, эдакий кусочек зомби-хоррора, смена динамики, площадка для испытания грави-пушки и всё такое. Да и сюжет такой не имел бы видимо глобального значения для развития событий серии, а такое фанатам очень не понравилось бы, я думаю.
По сути это место не представляет никакой особой ценности для сюжета и вселенной серии, лишь повторное изображение бесчеловечного применения биологического оружия Альянсом против беженцев(увиденного в каналах), место-препятствие на пути Гордона к Сопротивлению на побережье. Не совсем понимаю идею сфокусироваться именно на нём в отменённой игре.
Зачем Григорию нужны матрицы для приготовления хедкраба?
Зря конечно не выпустили.
видимо не достаточно калорийный был, заплывший жиром габен не оценил
Сам себя не похвалишь...