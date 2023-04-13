Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 370 оценок

Первые скриншоты Half-Life 2 демонстрируют трассировку пути

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R_Mor
Новости

Моддер Igor Zdrowowicz экспериментировал с NVIDIA RTX Remix и поделился несколькими скриншотами из Half-Life 2 с трассировкой пути. Эти скриншоты демонстрируют, чего могут добиться моддеры с помощью NVIDIA RTX Remix Runtime, который NVIDIA выпустила вчера.

Half-Life 2 с трассировкой пути выглядит потрясающе. То, как освещение теперь взаимодействует с окружением, просто невероятно. И да, почти все источники света теперь могут отбрасывать тени.

Наряду со следующими скриншотами (некоторые из них со сравнением), автор также поделился геймплейным видео. Это видео из WIP-версии мода Path Tracing (основанной на Portal RTX). Таким образом, оно не настолько отполировано, как хотелось бы. Тем не менее, он может дать вам представление о том, как игра выглядит в движении с трассировкой пути.

К сожалению, пока нет возможности скачать этот мод.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
GraF68ru

Халфа вечна

3
vipanovynf

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0
Floww

До высадки десанта адептов "НИ НАДА НАМ ВАШЫЫЫ ЛУУЧЫЫ" 3...2...1...

1
Bamburrr

Выглядит отлично.

0
Rorschach93

крутая вещь, но комп по цене боинга нужен

-1
Курьер из Вегаса

Офигенно, с нормальными текстурами будет смотреться даже круче, чем на сурс 2. Жаль, что такой же производительности не добиться.

-1
AllConforD

"Первые скриншоты Half-Life 2 демонстрируют трассировку пути"

Красоты, много не бывает, а трассировка путей это просто чумовая технология. Мощный комп? Несомненно, за удовольствие нужно платить и это нормально.

-1
Staphylococcus XX

Заглавный скрин-чума.На деле же жашкал света,по принципу 'залито ВСЁ, надо-ни надо'. В баню его, я уж по старинке какнить.

-3