Первые скриншоты Half-Life 2 демонстрируют трассировку пути ©

Моддер Igor Zdrowowicz экспериментировал с NVIDIA RTX Remix и поделился несколькими скриншотами из Half-Life 2 с трассировкой пути. Эти скриншоты демонстрируют, чего могут добиться моддеры с помощью NVIDIA RTX Remix Runtime, который NVIDIA выпустила вчера.

Half-Life 2 с трассировкой пути выглядит потрясающе. То, как освещение теперь взаимодействует с окружением, просто невероятно. И да, почти все источники света теперь могут отбрасывать тени.

Наряду со следующими скриншотами (некоторые из них со сравнением), автор также поделился геймплейным видео. Это видео из WIP-версии мода Path Tracing (основанной на Portal RTX). Таким образом, оно не настолько отполировано, как хотелось бы. Тем не менее, он может дать вам представление о том, как игра выглядит в движении с трассировкой пути.

К сожалению, пока нет возможности скачать этот мод.