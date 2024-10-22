ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 6 942 оценки

Похоже, что Valve планирует нечто особенное к 20-летию Half-Life 2

butcher69
Новости

Похоже, что Valve планирует нечто особенное к двадцатой годовщине выхода Half-Life 2. Фанаты Гордона Фримена с нетерпением ждут новостей, поскольку в Steam появилась тестовая версия Half-Life 2, которая регулярно обновляется. Как сообщает PCGamesN, с начала октября эта бета-версия претерпела более десятка изменений, включая добавление описаний, предупреждающих о насилии и контенте для взрослых.

Похожая ситуация была год назад с первой Half-Life. Как выяснилось позже, это была подготовка к масштабному обновлению Half-Life к 25-летию серии, за которым также последовала горстка мелких хотфиксов.

Легендарный шутер Half-Life отмечает свое 25-летие - игра получила крупное обновление и её можно забрать бесплатно

Все это вновь подогрело надежды на продолжение серии, включая легендарную Half-Life 3. Однако фанатам стоит быть осторожными в своих ожиданиях, ведь официальной информации от Valve пока нет.

15
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
TheLokich

20 лет игре...

15
Arsen Harutunan

В том ноябре 2004 года зашел в магазин DVD-дисков за только вышедшим NFS Underground 2. Каждый второй заходил и спрашивал у продавца не вышел ли еще HL2?

7
N1k3_22

Делаем ставки, 30 лет Халф Лайфу будет, или к 30-ти всем сотрут память об игре?

0
ZAUSA Arsen Harutunan
2. Каждый второй заходил и спрашивал у продавца не вышел ли еще HL2?

Не было такого.))) Про первый-то стали забывать к 2004 году.

-2
dark7samurai N1k3_22

Новости 2034:

- Гейб умер (или отошел от дел)!

- Tencent приобрела Valve и Steam!

- Epic Games купила права на Half-Life 3 и сделает повесточный шутан с пропусками, скинчиками и лутбоксами. А Dota 3 и CS3 станут новымы режимами в Fortnite.

- Xiaomi анонсировала новое VR устройство - Xiaomi Index, и портативную консоль Xiaomi Deck!

- Волна массовых самоубийств прокатилась по миру.

-1
-zotik-

Шапку в тф2 и скин в кс2 вот все

3
AchingGarrison

Ага. Настольная игра.

3
HubertJFarnsworth

Ага, рикошет 3)))

2
Alex_Tero

Сделают полноценный ремастер оригинала и двух эпизодов, ну и добавят туда RTX-технологии с апскейлерами.

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Даже этого не будет, имхо

0
ZAUSA

Ремастер Half-Life 2?

1
Юрий Пенкин

для консолей

1
vertehwost

футболки с трусами опять?

0
Jarvis666
в Steam появилась тестовая версия Half-Life 2, которая регулярно обновляется. Как сообщает PCGamesN, с начала октября эта бета-версия претерпела более десятка изменений, включая добавление описаний, предупреждающих о насилии и контенте для взрослых

Ах*еть, дисклеймер добавят! Достойно ничё не скажешь))

0
tesla707

Очередную раздачу со скидками.

0
Rolento

VR HL1?

0
Пользователь ВКонтакте

Текстуры в 8к или хук пуджу в виде монтировки в дота 2?) // Вячеслав Вовк

0
Кей Овальд

Было бы 30-летие, я бы ещё ждал чего-то особенного. А так... ну поглядим.

0
Диванный Боец

Кейс в кс выпустит и все, скриньте

-1
Случайный Игрок

нечто особенное к 20-летию

Выйдет версия с дресняровкой лучей, что ещё.

-1
Zonen

Ремастер высрут за 70 баксов, куфайте

-2
GraF68ru

ага, заодно и халфу 4 следом анонсируют, клоуны. В лучшем случае, каким-то чудом, выйдет HL2 RTX

-2
Хидео Козлина

Че так все кипятком ссут от халф лайф 2. Обычный унылый шутерок, где порой не понятно куда идти. Ах да...скореее всего те кто тащатся от игры, она была одной из первых на момент выхода. Вот они, ярые фанатики. Это как задроты Морровинда, хейтющие остальные части. Типа там физика была (в халфе 2), всё такое. Как грится, каждая лягушка свое болото хвалит. Ставь дизлайк или лайк если согласен. Без разницы. В любом случае ты акцептируешь согласие.

-3
CAN I HABE PIZZA PLS

Непонятно куда идти в коридором шутере?..

1