Похоже, что Valve планирует нечто особенное к 20-летию Half-Life 2

Похоже, что Valve планирует нечто особенное к двадцатой годовщине выхода Half-Life 2. Фанаты Гордона Фримена с нетерпением ждут новостей, поскольку в Steam появилась тестовая версия Half-Life 2, которая регулярно обновляется. Как сообщает PCGamesN, с начала октября эта бета-версия претерпела более десятка изменений, включая добавление описаний, предупреждающих о насилии и контенте для взрослых.
Похожая ситуация была год назад с первой Half-Life. Как выяснилось позже, это была подготовка к масштабному обновлению Half-Life к 25-летию серии, за которым также последовала горстка мелких хотфиксов.
Все это вновь подогрело надежды на продолжение серии, включая легендарную Half-Life 3. Однако фанатам стоит быть осторожными в своих ожиданиях, ведь официальной информации от Valve пока нет.
20 лет игре...
В том ноябре 2004 года зашел в магазин DVD-дисков за только вышедшим NFS Underground 2. Каждый второй заходил и спрашивал у продавца не вышел ли еще HL2?
Делаем ставки, 30 лет Халф Лайфу будет, или к 30-ти всем сотрут память об игре?
Не было такого.))) Про первый-то стали забывать к 2004 году.
Новости 2034:
- Гейб умер (или отошел от дел)!
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- Epic Games купила права на Half-Life 3 и сделает повесточный шутан с пропусками, скинчиками и лутбоксами. А Dota 3 и CS3 станут новымы режимами в Fortnite.
- Xiaomi анонсировала новое VR устройство - Xiaomi Index, и портативную консоль Xiaomi Deck!
- Волна массовых самоубийств прокатилась по миру.
Шапку в тф2 и скин в кс2 вот все
Ага. Настольная игра.
Ага, рикошет 3)))
Сделают полноценный ремастер оригинала и двух эпизодов, ну и добавят туда RTX-технологии с апскейлерами.
Даже этого не будет, имхо
Ремастер Half-Life 2?
для консолей
футболки с трусами опять?
Ах*еть, дисклеймер добавят! Достойно ничё не скажешь))
Очередную раздачу со скидками.
VR HL1?
Текстуры в 8к или хук пуджу в виде монтировки в дота 2?) // Вячеслав Вовк
Было бы 30-летие, я бы ещё ждал чего-то особенного. А так... ну поглядим.
Кейс в кс выпустит и все, скриньте
нечто особенное к 20-летию
Выйдет версия с дресняровкой лучей, что ещё.
Ремастер высрут за 70 баксов, куфайте
ага, заодно и халфу 4 следом анонсируют, клоуны. В лучшем случае, каким-то чудом, выйдет HL2 RTX
Че так все кипятком ссут от халф лайф 2. Обычный унылый шутерок, где порой не понятно куда идти. Ах да...скореее всего те кто тащатся от игры, она была одной из первых на момент выхода. Вот они, ярые фанатики. Это как задроты Морровинда, хейтющие остальные части. Типа там физика была (в халфе 2), всё такое. Как грится, каждая лягушка свое болото хвалит. Ставь дизлайк или лайк если согласен. Без разницы. В любом случае ты акцептируешь согласие.
Непонятно куда идти в коридором шутере?..