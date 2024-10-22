Похоже, что Valve планирует нечто особенное к 20-летию Half-Life 2

Похоже, что Valve планирует нечто особенное к двадцатой годовщине выхода Half-Life 2. Фанаты Гордона Фримена с нетерпением ждут новостей, поскольку в Steam появилась тестовая версия Half-Life 2, которая регулярно обновляется. Как сообщает PCGamesN, с начала октября эта бета-версия претерпела более десятка изменений, включая добавление описаний, предупреждающих о насилии и контенте для взрослых.

Похожая ситуация была год назад с первой Half-Life. Как выяснилось позже, это была подготовка к масштабному обновлению Half-Life к 25-летию серии, за которым также последовала горстка мелких хотфиксов.

Все это вновь подогрело надежды на продолжение серии, включая легендарную Half-Life 3. Однако фанатам стоит быть осторожными в своих ожиданиях, ведь официальной информации от Valve пока нет.