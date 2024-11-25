Появление Steam Hardware Survey обусловлено желанием создателей Half-Life 2 максимально оптимизировать игру

В честь празднования 20-летия культовой Half-Life 2 был выпущен специальный двухчасовой документальный фильм, в котором подробно рассказывается о самой игре и процессе ее создания. Проходя уровень Route Kanal, можно услышать, как Джей Стелли подробно рассказывает о проблемах, с которыми сталкивались разработчики в то время. Именно это привело к созданию Steam Hardware Survey (Обзор программного и аппаратного обеспечения), с которыми можно знакомиться каждый месяц.

Как рассказал Джей Салли, перед разработчиками стояло множество задач, связанных с минимальными требованиями к «железу». Они задавались вопросом, какое сочетание CPU и GPU будет наилучшим. По словам разработчика, в начале 2000-х годов существовало гораздо большее разнообразие GPU, чем сегодня, и они сильно отличались не только по скорости, но и по фундаментальным подходам к рендерингу.

В отчаянии разработчики даже связались с Microsoft. Они надеялись, что у гиганта хотя бы есть сведения о том, сколько людей используют DirectX 7 и сколько - DirectX 8. На поверку оказалось, что у Microsoft нет информации и на этот счет. Тогда и было принято решение спросить у самих игроков:

Понимая, что без этих данных мы рискуем принимать неверные решения, мы разработали инструмент анализа, который позволял игрокам сообщать нам характеристики своего оборудования, и интегрировали его в раннюю версию Steam. Полученные данные оказались настолько полезными, что мы решили сделать их общедоступными и запустили Steam Hardware Survey (Обзор программного и аппаратного обеспечения) в апреле 2003 года. С тех пор он помогает нам - и, надеюсь, другим разработчикам - принимать взвешенные решения»

В наши дни не только разработчики, но и все, кто следит за развитием аппаратного и программного обеспечения, получают пользу от обзоров Steam. В частности, в сентябре этого года ОС Windows 11 заметно оторвалась от Windows 10 и сохраняет это преимущество до сих пор. В то же время ноябрьский опрос показал, что большинство геймеров по-прежнему играют на мониторах в разрешении Full HD, используют всего лишь 8 ГБ ОЗУ, а самой популярной GPU по-прежнему является RTX 3060.