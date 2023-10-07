Программист Valve объяснил, как создавались глаза для персонажей в Half-Life 2 ©

С тех пор, как почти 20 лет назад состоялся дебют Half-Life 2, она заметно постарела. В классический шутер по-прежнему интересно играть, ее сюжет заложил основу для последующих поколений, но самое главное - у героев игры были непревзойденные глаза.

Разработчик игры Джо Винтергрин (Joe Wintergreen) в своем блоге Dev Scoops рассказал о том, что именно глазные яблоки в Half-Life 2 являются лучшими в бизнесе.

"В какой-то момент я пытался сделать глаза своих персонажей красивыми, и золотым стандартом для этого была (и, возможно, до сих пор остается) Half-Life 2", - пишет Уинтергрин. Он объясняет, что глаза персонажей - это не "вращающиеся меши с множеством мелких деталей, а более или менее плоские плоскости с шейдерами, которые делают их похожими на шары".

Чтобы как следует объяснить, как Valve удалось добиться такого эффекта от глаз все эти годы, Винтергрин обратился к разработчику, который работал как раз над этими глазами, Кену Бердвеллу. По всей видимости, для глаз использовались три основные текстуры. Одна из них использовалась для "симуляции самозатенения от век". Другая использовалась для радужной оболочки. А третья использовалась для имитации выпуклости роговицы.

После того как Бердвелл и его команда получили три основные текстуры, оставалось только правильно расположить радужку и роговицу, чтобы " создать эффект визуального контакта". По словам Бёрдвелла, " все необходимые для этого данные можно найти в любом учебнике по анатомии глаза". Начинающим изготовителям глаз не следует "беспокоиться о вращении глаз", поскольку наши глаза "слегка вращаются, когда вы смотрите вокруг, из-за того, как к ним привязаны мышцы, но это не ощутимо для человека".

" По-моему, пример этого программного кода все еще существует в SDK, может быть, в hlmv?" - сказал Бердвелл. "Я знаю, что в конце концов все это было заменено на модный шейдер, который делает все это за один проход, но в версии для HL2 этого не произошло, и код может все еще быть там".

Копаться в коде - это уже удел фанатов Half-Life. Напомним, что релиз Half-Life 2 состоялся в ноябре 2004 г. на ПК, а затем в виде комплекта Orange Box игра появилась на PS3 и Xbox 360.