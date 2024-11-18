"Реальный Гордон Фримен" покинул Valve спустя более 25 лет работы

Грег Кумер, ветеран Valve и легендарный разработчик, покинул компанию спустя более 25 лет работы. Изменения в его LinkedIn-профиле заметили пользователи Reddit, после чего эта новость быстро разлетелась по сети.

Кумер — фигура знаковая для Valve. Он присоединился к компании в 1997 году, став участником команды, работавшей над культовыми играми, такими как Half-Life, Portal и Left 4 Dead. Примечательно, что внешность Кумера частично использовалась при создании образа Гордона Фримена в Half-Life 2, за что он получил прозвище "реальный Гордон Фримен".

Кроме того, Кумер внёс значительный вклад в создание Steam Deck, который стал одним из ключевых проектов Valve в последние годы. Также он помог придумать название компании, что подчеркивает его фундаментальную роль в её развитии.

О дальнейших планах разработчика пока ничего неизвестно. Некоторые предполагают, что Кумера могла переманить Microsoft, активно работающая над собственной портативной консолью.

Напомним, что Half-Life 2, в создании которой Кумер принимал участие, сейчас доступна бесплатно в Steam. Акция закончится уже сегодня в 21:00 по московскому времени, так что у всех есть шанс забрать эту легендарную игру.