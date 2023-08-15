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Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 745 оценок

Рон Суонсон посетил Европу, которую терпеть не может, в виде Сити 17 из Half-Life 2

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Procy_on
Новости

Ютубер с канала eli_handle_b․wav выпустил очередной видео-шедевр по скрещиванию персонажей из различных медиа с миром видеоигр. На этот раз настала очередь Рона Суонсона - персонажа комедийного сериала "Парки и зоны отдыха" и научно-фантастического шутера от первого лица Half-Life 2.

"Парки и зоны отдыха", возможно, менее известен чем аналогичный ситком в стиле псевдодокументалистики "Офис", но не менее умный и смешной. Он повествует о департаменте благоустройства, о его повседневных бюрократических занятиях, где отражена типичная обстановка любого органа власти не первой величины - всем сотрудникам откровенно безразлична собственная работа, с маленькой зарплатой, скучной рутиной, постоянно недовольными гражданами со своими бредовыми претензиями.

Один из главных героев сериала - Рональд Улисс Суонсон (Ник Офферман) - начальник департамента парков и зон отдыха - любит мастерить, охотиться и рыбачить. Еще он обожает головоломки и терпеть не может Европу. Именно с таким сочетанием последних двух вещей он сталкивается в последнем ролике eli_handle_b․wav, которому коллега подарила квест-поездку в город Восточной Европы - Сити 17.

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