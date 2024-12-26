Создатели Half-Life 2 RTX показали обновленное обгоревшее тело из игры

Создатели Half-Life 2 RTX показали обновленную модель Corpse01, которая в оригинале была создана на основе фотографий реального обгоревшего трупа.

Созданием новой модели Corpse01 занимался художник по персонажа Никита Полукаров. По его словам, при создании обновленной версии он пытался сохранить задумку оригинальной модели, которая вызывала у игроков "тревожный ужас".

Дата выхода Half-Life 2 RTX на данный момент неизвестна. Ремастер будет бесплатным для владельцев оригинальной Half-Life 2.