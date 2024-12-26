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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 313 оценок

Создатели Half-Life 2 RTX показали обновленное обгоревшее тело из игры

AceTheKing
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Создатели Half-Life 2 RTX показали обновленную модель Corpse01, которая в оригинале была создана на основе фотографий реального обгоревшего трупа.

Созданием новой модели Corpse01 занимался художник по персонажа Никита Полукаров. По его словам, при создании обновленной версии он пытался сохранить задумку оригинальной модели, которая вызывала у игроков "тревожный ужас".

Дата выхода Half-Life 2 RTX на данный момент неизвестна. Ремастер будет бесплатным для владельцев оригинальной Half-Life 2.

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