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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 6 545 оценок

Создатели Half-Life 2 RTX продемонстрировали новые ассеты из игры

AceTheKing
Новости

Orbifold Studios, создатели предстоящей игры Half-Life 2 RTX, продемонстрировали пользователям обновленные ассеты, которые будут присутствовать в игре.

Обновленные модели получились гораздо более качественными, чем оригинальные в игре - в некоторых из них в десятки раз больше полигонов и деталей, чем в оригинальных. Моддеры планируют полностью переработать графику в Half-Life 2, включая ассеты и освещение, которое в RTX-версии игры реализуют с помощью трассировки лучей.

Дата выхода Half-Life 2 RTX на данный момент неизвестна. Игра будет доступна на PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Генерал Говард

Почему нет красной надписи "ERROR"?

-1
MythicalTiernan

Перепройду ради интереса если завезут патч трейсинг, хотя оригинальная игра не впечатлила в своё время.

-3