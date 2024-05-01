Создатели Half-Life 2 RTX продемонстрировали новые ассеты из игры

Orbifold Studios, создатели предстоящей игры Half-Life 2 RTX, продемонстрировали пользователям обновленные ассеты, которые будут присутствовать в игре.
Обновленные модели получились гораздо более качественными, чем оригинальные в игре - в некоторых из них в десятки раз больше полигонов и деталей, чем в оригинальных. Моддеры планируют полностью переработать графику в Half-Life 2, включая ассеты и освещение, которое в RTX-версии игры реализуют с помощью трассировки лучей.
Дата выхода Half-Life 2 RTX на данный момент неизвестна. Игра будет доступна на PC.
Почему нет красной надписи "ERROR"?
Перепройду ради интереса если завезут патч трейсинг, хотя оригинальная игра не впечатлила в своё время.