на главную
об игре
Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 774 оценки

Сравнение Half-Life 2 RTX демонстрирует значительное улучшение освещения и текстур по сравнению с оригинальной версией

©
monk70
Новости

Half-Life 2 RTX обещает стать невероятным ремейком, поскольку улучшения освещения, внесенные в RTX Remix, — это лишь верхушка айсберга.

Новое раннее сравнение, опубликованное ElAnalistaDeBits, показывает, что недавно анонсированный проект будет выглядеть значительно лучше оригинала, включая множество визуальных улучшений, таких как высококачественные текстуры и многое другое.

Half-Life 2 RTX была официально анонсирована совсем недавно во время пресс-брифинга перед Gamescom 2023. В настоящее время игра разрабатывается Orbifold Studios, новой студией разработки, состоящей из четырех ведущих команд по моддингу классической игры от первого лица от Valve.

Хотя это и не долгожданная третья основная часть серии, все равно приятно видеть, что серия от Valve продолжает оставаться в центре внимания благодаря усилиям различных компаний, таких как NVIDIA, и моддеров. Half-Life 2 RTX намного превосходит любой другой фанатский проект, который мы видели до сих пор, и его успех может побудить Valve снова взяться за серию и выпустить новую игру, не связанную с виртуальной реальностью, такую ​​как Alyx, в которую сможет играть подавляющее большинство игроков.

Half-Life 2 RTX выйдет на ПК, дата выхода пока не подтверждена.

8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
sakimi

Они переделывают полностью все модели в игре, я знаю этих людей лично. Это будет ремастер игры с поддержкой трассировки лучей, финансируемый Nvidia. Идёт набор сотрудников - https://discord.gg/rtxremix

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/half-life-2-rtx-remix-in-development/

11
jatyt

Совершенно другие модели и текстуры, RTX тут вообще дело десятое.

8
Rey Harley

Больше похожа на попытку зеленых рекламировать свои видеокарты. Да выглядит лучше, но хорошая игра хороша при любом уровне графики

4
Destroited

Да они даже не стараются, модели, текстуры, меши все несходится я уже даже не угараю с того сто якобы с одной и той-же модели полигоны разные просто капец.

они даже в один кадр не вмещаются по лекалу пипец блин халтура

-1
oldhoudini Destroited

научись использовать знаки препинания, если хочешь, чтобы тебя люди понимали.

1
Destroited

Блин люди глаза протрите там даже модели и текстуры разные никакой RTX вам этого не сделает.

2
JohnTornton

сказано же римейк, а значит текстуры переделывали, а к ним уже добавили ртх

3
Destroited JohnTornton

ладно убедил

1
Destroited

Особенно по ценам на видяхи ради бесполезной функции которые (включая меня) просто отключают за ненадобностью.

-1
CAN I HABE PIZZA PLS

Ппц, чё ты порвался, пчел. Все комментарии задристал бессвязными предложениями.

1
Rey Harley

Проблема всех этих новых графических функций в том, что эффект "вау" пропадает минут через 20, и к тому моменту уже без разницы во что играешь, современную игру с передовой картинкой, или какое нибудь старье. Главное содержание, а не обложка

0
AllConforD

Невозможно отключить то, чего нет. Если бы ты на самом деле имел возможность использовать эту технологию, то не писал бы столь откровенные странности. Ибо то, что ты пишешь о RT, имхо, откровенная неправда. RT, крайне приятная плюшка, если железо позволяет её использовать.

-3
oldhoudini

Ты и здесь задристал всё?

1
A E

спасибо, но я уже прошел hl2. проверку временем она едва ли выдерживает

-5