Сравнение Half-Life 2 RTX демонстрирует значительное улучшение освещения и текстур по сравнению с оригинальной версией

Half-Life 2 RTX обещает стать невероятным ремейком, поскольку улучшения освещения, внесенные в RTX Remix, — это лишь верхушка айсберга.
Новое раннее сравнение, опубликованное ElAnalistaDeBits, показывает, что недавно анонсированный проект будет выглядеть значительно лучше оригинала, включая множество визуальных улучшений, таких как высококачественные текстуры и многое другое.
Half-Life 2 RTX была официально анонсирована совсем недавно во время пресс-брифинга перед Gamescom 2023. В настоящее время игра разрабатывается Orbifold Studios, новой студией разработки, состоящей из четырех ведущих команд по моддингу классической игры от первого лица от Valve.
Хотя это и не долгожданная третья основная часть серии, все равно приятно видеть, что серия от Valve продолжает оставаться в центре внимания благодаря усилиям различных компаний, таких как NVIDIA, и моддеров. Half-Life 2 RTX намного превосходит любой другой фанатский проект, который мы видели до сих пор, и его успех может побудить Valve снова взяться за серию и выпустить новую игру, не связанную с виртуальной реальностью, такую как Alyx, в которую сможет играть подавляющее большинство игроков.
Half-Life 2 RTX выйдет на ПК, дата выхода пока не подтверждена.
Они переделывают полностью все модели в игре, я знаю этих людей лично. Это будет ремастер игры с поддержкой трассировки лучей, финансируемый Nvidia. Идёт набор сотрудников - https://discord.gg/rtxremix
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/half-life-2-rtx-remix-in-development/
Совершенно другие модели и текстуры, RTX тут вообще дело десятое.
Больше похожа на попытку зеленых рекламировать свои видеокарты. Да выглядит лучше, но хорошая игра хороша при любом уровне графики
Да они даже не стараются, модели, текстуры, меши все несходится я уже даже не угараю с того сто якобы с одной и той-же модели полигоны разные просто капец.
они даже в один кадр не вмещаются по лекалу пипец блин халтура
научись использовать знаки препинания, если хочешь, чтобы тебя люди понимали.
Блин люди глаза протрите там даже модели и текстуры разные никакой RTX вам этого не сделает.
сказано же римейк, а значит текстуры переделывали, а к ним уже добавили ртх
ладно убедил
Особенно по ценам на видяхи ради бесполезной функции которые (включая меня) просто отключают за ненадобностью.
Ппц, чё ты порвался, пчел. Все комментарии задристал бессвязными предложениями.
Проблема всех этих новых графических функций в том, что эффект "вау" пропадает минут через 20, и к тому моменту уже без разницы во что играешь, современную игру с передовой картинкой, или какое нибудь старье. Главное содержание, а не обложка
Невозможно отключить то, чего нет. Если бы ты на самом деле имел возможность использовать эту технологию, то не писал бы столь откровенные странности. Ибо то, что ты пишешь о RT, имхо, откровенная неправда. RT, крайне приятная плюшка, если железо позволяет её использовать.
Ты и здесь задристал всё?
спасибо, но я уже прошел hl2. проверку временем она едва ли выдерживает