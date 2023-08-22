Сравнение Half-Life 2 RTX демонстрирует значительное улучшение освещения и текстур по сравнению с оригинальной версией ©

Half-Life 2 RTX обещает стать невероятным ремейком, поскольку улучшения освещения, внесенные в RTX Remix, — это лишь верхушка айсберга.

Новое раннее сравнение, опубликованное ElAnalistaDeBits, показывает, что недавно анонсированный проект будет выглядеть значительно лучше оригинала, включая множество визуальных улучшений, таких как высококачественные текстуры и многое другое.

Half-Life 2 RTX была официально анонсирована совсем недавно во время пресс-брифинга перед Gamescom 2023. В настоящее время игра разрабатывается Orbifold Studios, новой студией разработки, состоящей из четырех ведущих команд по моддингу классической игры от первого лица от Valve.

Хотя это и не долгожданная третья основная часть серии, все равно приятно видеть, что серия от Valve продолжает оставаться в центре внимания благодаря усилиям различных компаний, таких как NVIDIA, и моддеров. Half-Life 2 RTX намного превосходит любой другой фанатский проект, который мы видели до сих пор, и его успех может побудить Valve снова взяться за серию и выпустить новую игру, не связанную с виртуальной реальностью, такую ​​как Alyx, в которую сможет играть подавляющее большинство игроков.

Half-Life 2 RTX выйдет на ПК, дата выхода пока не подтверждена.