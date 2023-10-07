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Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 906 оценок

У Half-Life 2 снова 'Золото'

Анна Рузнецова

«Кинопоиск» анонсировал спецпроект «100 великих игр в истории». Для его реализации сервис опросил почти 150 журналистов, блогеров, кинокритиков, представителей гейм-индустрии и других экспертов, чтобы выбрать сотню лучших игр в истории.

Золото рейтинга, естественно, получила Half-Life 2. Этот результат критики назвали одновременно банальностью и неизбежностью. По их мнению, даже некоторым современным играм до сих пор не удается то, что получилось у разработчиков Half-Life 2 в 2004 году.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
prince0

Тогда в игры душу вкладывали а сейчас деньги.И в итоге имеем или проблемы с оптимизацией или банальный и неинтересный сюжет.

3
CAN I HABE PIZZA PLS

Часто всё сразу :D

0
Kenn1y

Это в игру, где ГГ все время молчит, а подача сюжета, как таковая отсутсвует, имхо, HL2 переоценена, просто вполне хороший экшен с местами атмосферными локациями и спорной графикой, где хорошая вода, а вот стены картонные, FC и TCoR: EfBB были круче.

-1
Merelone
даже некоторым современным играм до сих пор не удается то, что получилось у разработчиков Half-Life 2 в 2004 году.

Некоторым!? Я бы написал - большинству.

2
JEKABRAZZ

В 2004м пиратку помню брал, там даже инсталятора не было, через 7zip все. Как же много времени прошло. Как же хочется услышать в новом исполнении "Time, Dr Freeman..."

1