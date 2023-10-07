У Half-Life 2 снова 'Золото'

«Кинопоиск» анонсировал спецпроект «100 великих игр в истории». Для его реализации сервис опросил почти 150 журналистов, блогеров, кинокритиков, представителей гейм-индустрии и других экспертов, чтобы выбрать сотню лучших игр в истории.
Золото рейтинга, естественно, получила Half-Life 2. Этот результат критики назвали одновременно банальностью и неизбежностью. По их мнению, даже некоторым современным играм до сих пор не удается то, что получилось у разработчиков Half-Life 2 в 2004 году.
Тогда в игры душу вкладывали а сейчас деньги.И в итоге имеем или проблемы с оптимизацией или банальный и неинтересный сюжет.
Часто всё сразу :D
Это в игру, где ГГ все время молчит, а подача сюжета, как таковая отсутсвует, имхо, HL2 переоценена, просто вполне хороший экшен с местами атмосферными локациями и спорной графикой, где хорошая вода, а вот стены картонные, FC и TCoR: EfBB были круче.
Некоторым!? Я бы написал - большинству.
В 2004м пиратку помню брал, там даже инсталятора не было, через 7zip все. Как же много времени прошло. Как же хочется услышать в новом исполнении "Time, Dr Freeman..."