В сеть попало 6 минут геймплея и изображения Half-Life 2 RTX

Half-Life 2 RTX — это мод, который улучшает культовый шутер с помощью инструментов RTX Remix от NVIDIA, превращая ее в визуально ошеломляющую игру с трассировкой пути и совершенно новыми нейронными шейдерами RTX. При поддержке инженеров NVIDIA последняя сборка демонстрирует передовые методы рендеринга в реальном времени, которые улучшают качество изображения и производительность.

Недавно в сети обнаружили геймплейный ролик, демонстрирующий игровой процесс в Рейвенхольме, и различные изображения, как скриншоты, так и ассеты. Видео датировано 21 декабря 2023.

Пока еще нет информации о возможной дате или окне релиза Half-Life 2 RTX.