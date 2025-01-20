В сеть попало 6 минут геймплея и изображения Half-Life 2 RTX

Half-Life 2 RTX — это мод, который улучшает культовый шутер с помощью инструментов RTX Remix от NVIDIA, превращая ее в визуально ошеломляющую игру с трассировкой пути и совершенно новыми нейронными шейдерами RTX. При поддержке инженеров NVIDIA последняя сборка демонстрирует передовые методы рендеринга в реальном времени, которые улучшают качество изображения и производительность.
Недавно в сети обнаружили геймплейный ролик, демонстрирующий игровой процесс в Рейвенхольме, и различные изображения, как скриншоты, так и ассеты. Видео датировано 21 декабря 2023.
Пока еще нет информации о возможной дате или окне релиза Half-Life 2 RTX.
С таким визуалом не грех и перепройти, единственный раз проходил после выхода в 2005 году.
Открыл. Посмотрел на скрин с григориеем. Хватит сегодня с меня юмора
И по факту, как и ожидалось, в старой игре лучше искусственное освещение, нормальная яркость, нормальные цвета. Не нужен этой игре никакой РТХ. Игре бы деталей на уровни добавить, комнаты объектами заполнить, задники улучшить, да текстуры. Больше ей ничего не требуется
Выглядит печально
как я и думал - разница в динамике минимальна .. местами даже хуже - видно что слишком темно и нефига вобще невидно , дизайнерски не было задумано такое освещение.
Фейкфэктори сделал всё очень круто в синематике ещё 12 лет назад, без новомодных тахионных лучей.
Рендеры моделек у ртх крутые, но их внедрение в игру какое-то шакальное и во время быстрого темпа игры разница с оригиналом много где будет минимальна и практически незаметна.
И где тут хоть что-то новое? какой-то клоун залил на вк обычный HL