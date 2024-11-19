Valve едва не обанкротилась перед запуском Steam и Half-Life 2, но её спасла счастливая случайность

В документальном фильме о создании Half-Life 2 всплыла малоизвестная история: Valve находилась на грани банкротства из-за судебных баталий с Vivendi. Спас ситуацию стажёр, от которого зависело будущее не только Valve, но и всей индустрии видеоигр.

Проблемы начались после того, как Vivendi приобрела издателя Half-Life — компанию Sierra. Vivendi нарушила договор, распространяя Counter-Strike в южнокорейских киберкафе. Valve требовала лишь признания факта нарушения и возмещения издержек, но Vivendi подала множество встречных исков, вплоть до попытки запретить Steam и присвоить права на Half-Life.

Ситуация накалялась, и Valve оказалась на грани финансового краха. Денег не хватало, и Гейб Ньюэлл был готов продать дом, чтобы продолжить борьбу. Однако стажёр Эндрю, знающий корейский язык, переломил ход дела. Vivendi предоставила миллионы страниц документов на корейском, надеясь затруднить их анализ. Эндрю нашёл ключевое доказательство: письмо корейского руководителя Vivendi с указанием уничтожить компрометирующие документы.

Эти улики позволили Valve одержать победу в суде и сохранить свою интеллектуальную собственность. Сегодня мы отмечаем 20-летие Half-Life 2 благодаря случайному стечению обстоятельств и стараниям одного человека.