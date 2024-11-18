Valve показала концепт ледяной пушки для Half-Life 2: Episode 3

Valve раскрыла некоторые подробности о невышедшей Half-Life 2: Episode 3, которая должна была стать долгожданной 3 частью. Разработчики показали нового врага — слизня, который распадается на несколько монстров поменьше, а также ледяную пушку. Оружие могло создавать баррикады и прокладывать под собой замороженные дорожки.



Компания Valve отказалась от разработки Half-Life 3 из-за отсутствия идей для выпуска по-настоящему прорывной игры. Руководитель студии Гейб Ньюэлл заявил, что авторы культовой серии «зашли в тупик».



Valve по случаю 20-летия оригинальной Half-Life 2 выпустила документальный фильм, в котором, помимо прочего, раскрыла подробности так и не вышедшего третьего эпизода. Также разработчики рассказали о других причинах, повлекшие отмену разработки 3 части.



В честь 20-летия Valve бесплатно раздает Half-Life 2 и первые два эпизода в Steam. Акция продлится до 18 ноября.