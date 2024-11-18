Valve раскрыла некоторые подробности о невышедшей Half-Life 2: Episode 3, которая должна была стать долгожданной 3 частью. Разработчики показали нового врага — слизня, который распадается на несколько монстров поменьше, а также ледяную пушку. Оружие могло создавать баррикады и прокладывать под собой замороженные дорожки.
Компания Valve отказалась от разработки Half-Life 3 из-за отсутствия идей для выпуска по-настоящему прорывной игры. Руководитель студии Гейб Ньюэлл заявил, что авторы культовой серии «зашли в тупик».
Valve по случаю 20-летия оригинальной Half-Life 2 выпустила документальный фильм, в котором, помимо прочего, раскрыла подробности так и не вышедшего третьего эпизода. Также разработчики рассказали о других причинах, повлекшие отмену разработки 3 части.
В честь 20-летия Valve бесплатно раздает Half-Life 2 и первые два эпизода в Steam. Акция продлится до 18 ноября.
Valve показала концепт ледяной пушки для Half-Life 2: Episode 3
Valve раскрыла некоторые подробности о невышедшей Half-Life 2: Episode 3, которая должна была стать долгожданной 3 частью. Разработчики показали нового врага — слизня, который распадается на несколько монстров поменьше, а также ледяную пушку. Оружие могло создавать баррикады и прокладывать под собой замороженные дорожки.
Ну не сказать, что эпизод 1 и 2 были чем-то совершенно новым относительно основной игры. Могли бы и выпустить всё-таки.
Почему валв столько держала наработки хл3 и молчала, а тут выперают из щелкй вместе с инфой, не вборос это ли фейковый?
Были сливы наработок врагов капель.
Скорее всего решили слить все чисто к двадцатилетию и возможно понимают что не будут использовать наработки в следующих играх.
Потому что до этого они не делали документалки про историю разработки hl2? Фейковый вброс - видео на официальном канале Valve?
не будет бореалиса. иначе бы столько концепта не выкинули в доступ.
так вроде ХЛ:А отменил борей
Можно подумать, что эпизоды были прорывными.
Та же гипсовая пушка из прей.
Какого видео с вк?
Так и будут мусолить древнее но уже давно дохлое величие?