Valve показала никогда ранее не публиковавшиеся кадры геймплея из ранней версии Half-Life 2

По случаю 20-й годовщины Half-Life 2 Valve выпустила документальный фильм, в котором члены команды разработчиков рассказали о разработке игры и об отменённом Half-Life 2: Episode 3.
Действие Half-Life 2: Episode 3 разворачивалось в Арктике и было сосредоточено вокруг Борея. Инженер Valve Дэвид Спейрер вспомнил, как команда разработчиков работала над вражескими каплями на основе технологии изоповерхности, которую позже использовали в Portal для механики покраски. Враг-капля мог менять свою форму, а также мог разделяться на более мелкие капли, которые прыгали, как хедкрабы, но вели себя по-другому. Команда разработчиков исследовала с ними всевозможные игровые идеи. Например, они могли проходить через решётки, что позволяло более динамичные столкновения. Она сосредоточилась на объединении этих существ и поведения с другими игровыми механиками для создания свежих, инновационных моментов.
Инженер Valve Дэвид Спейрер работал над созданием ледяного пистолета в Half-Life 2: Episode 3. По сути, он позволял вам создавать аморфные формы изо льда. Например, вы могли поднять перед собой небольшую ледяную стену, которая крепилась к полу. Солдаты Альянса могли пробивать в нем дыры, заставляя его разбиваться и в конечном итоге разбиваться, как стекло. Это был основной режим оружия. Вы также могли использовать его, чтобы строить себе уступы, чтобы спускаться со скал. Оружие также имело то, что описывалось как своего рода режим «Серебряного серфёра», в котором вы могли выдавливать лёд перед собой, бегать по нему и использовать его, чтобы пересекать пропасти или расщелины.
Кто-то явно пздит, потому что вот эта штука не с 3го эпизода а из альфа версии халф лайф 2, почти из времён концептов, и все персонажи что показаны дальше тоже из ранних версий. Короче опять наипали
в видео нарезка, тут не все кадры относятся к 3 эпизоду, только в середине где снег.
Это же реально кадры бетки Халфы, какой эпизод 3 в задницу?😂 // Максим Долматов
А это точно Half-Life 2: Episode 3?)
Судя по графонию и локациям это напоминает скорее наброски древней Half-Life 1)
в видео нарезка, тут не все кадры относятся к 3 эпизоду, только в середине где снег.
остальное это (описание с ютуб канала Вальв, из этого видео в переводе)
SIGGRAPH 2000: Также известная как демо «Free TVs», эта демонстрация была показана на конференции по компьютерной графике SIGGRAPH, сразу после выхода оригинальной Half-Life. Это видео самого высокого качества, которое у нас есть с этой эпохи разработки Half-Life 2.
у вас тоже видео без звука?
У меня видео без видео.
Звуки марса
Кажись автар пизd@лиз.
Инновационный геймплей, о котором никто не просил.
Все сейчас ругают студии за то, что они в трейлерах своих игр показывают пререндер, а вот, посмотрите на одну из первых демонстраций HL2. Тут тоже в видео графон технологичнее, чем в релизной версии.
Вроде было.