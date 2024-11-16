Valve показала никогда ранее не публиковавшиеся кадры геймплея из ранней версии Half-Life 2

По случаю 20-й годовщины Half-Life 2 Valve выпустила документальный фильм, в котором члены команды разработчиков рассказали о разработке игры и об отменённом Half-Life 2: Episode 3.

Действие Half-Life 2: Episode 3 разворачивалось в Арктике и было сосредоточено вокруг Борея. Инженер Valve Дэвид Спейрер вспомнил, как команда разработчиков работала над вражескими каплями на основе технологии изоповерхности, которую позже использовали в Portal для механики покраски. Враг-капля мог менять свою форму, а также мог разделяться на более мелкие капли, которые прыгали, как хедкрабы, но вели себя по-другому. Команда разработчиков исследовала с ними всевозможные игровые идеи. Например, они могли проходить через решётки, что позволяло более динамичные столкновения. Она сосредоточилась на объединении этих существ и поведения с другими игровыми механиками для создания свежих, инновационных моментов.

Инженер Valve Дэвид Спейрер работал над созданием ледяного пистолета в Half-Life 2: Episode 3. По сути, он позволял вам создавать аморфные формы изо льда. Например, вы могли поднять перед собой небольшую ледяную стену, которая крепилась к полу. Солдаты Альянса могли пробивать в нем дыры, заставляя его разбиваться и в конечном итоге разбиваться, как стекло. Это был основной режим оружия. Вы также могли использовать его, чтобы строить себе уступы, чтобы спускаться со скал. Оружие также имело то, что описывалось как своего рода режим «Серебряного серфёра», в котором вы могли выдавливать лёд перед собой, бегать по нему и использовать его, чтобы пересекать пропасти или расщелины.